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«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Химками»

26 апреля 2021, 11:42
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Московское «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча 27-го тура РПЛ с «Химками».

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил следующее:

В рамках установленной процедуры мы официально обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку двум эпизодам матча с футбольным клубом «Химки», которые произошли в штрафной площади гостей на 79-й и 82-й минутах. Приложили видео, на которых зафиксированы очевидные, на наш взгляд, нарушения правил. В обоих случаях это фолы на Николае Комличенко, за которые главный арбитр должен был назначать пенальти.

У нас вызывает вопросы то, что арбитр Евгений Кукуляк никак не отреагировал на фолы, хотя хорошо видел моменты, находился в удобной позиции. Неясно также, почему в эти ситуации не вмешался работавший на матче VAR.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
26 апреля в 16:44
    Евгений Перфильев
    Евгений Перфильев
    26 апреля в 14:34
      Capral
      Capral
      26 апреля в 13:03
      А почему бы всем командам, в играх с Динамо, в ворота котрых, в разное время были назначены необоснованные пенальти или были неоправданные удаления, тоже, не собрать все видеоматериалы и отправить в соответствующие инстанции. Думаю, так, было бы честно. И уверяю вас, что подобных нарушений- будет точно не меньше, чем в игре Динамо-Химки. А болельщиков Динамо- призываю к элементарной объективности и честности.
      stanichnik
      stanichnik
      26 апреля в 12:49
      Решение, которое вынесет ЭСК ,ни коим образом не повлияет на итог этой встречи, но работу судейской бригады этого матча проанализировать необходимо и дать принципиальную оценку качества судейства всех, включая видео-ассистента. Если молодого судью в поле Евгения Кукуляка ещё можно как-то оправдать, то к Сергею Иванову арбитру международной категории, обслуживавшему в том поединке систему VAR претензии весьма обоснованы.
      морозз
      морозз
      26 апреля в 12:24
        mihaluch
        mihaluch
        26 апреля в 12:02
        Кукуляк играл за Спартак.
        drug01
        drug01
        26 апреля в 11:47
        Надо строже спросить
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