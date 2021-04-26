«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Химками»

Московское «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча 27-го тура РПЛ с «Химками».

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил следующее:

В рамках установленной процедуры мы официально обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку двум эпизодам матча с футбольным клубом «Химки», которые произошли в штрафной площади гостей на 79-й и 82-й минутах. Приложили видео, на которых зафиксированы очевидные, на наш взгляд, нарушения правил. В обоих случаях это фолы на Николае Комличенко, за которые главный арбитр должен был назначать пенальти.