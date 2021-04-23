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Кашшаи: «Департамент судейства работает над следующим поколением арбитров»

23 апреля 2021, 20:24

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи высказался о назначении российских арбитров на крупные международные футбольные соревнования и рассказал о выбранном векторе развития судейского корпуса России.

Назначение российских арбитров на Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы — очень важное и большое событие для российского судейства, но уже сейчас департамент судейства работает над следующим поколением арбитров, чтобы в России появлялись имена, которые через несколько лет будут представлять Россию на международных турнирах. Мы внедрили подход УЕФА и будем рассчитывать на молодых судей.

За последний год мы кардинально улучшили систему подготовки арбитров. У них появился фитнес-инструктор, который отслеживает и работает над физической формой. Они изучают английский язык благодаря нашему партнеру компании English First. РФС старается выработать одинаковый стиль у рефери всех дивизионов и даёт судьям РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и Суперлиги одинаковый материал.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
23 апреля в 20:56
Сам не похвалишь то никто не похвалит!Это относится к словам Кашшаи!В том что происходят назначения российских арбитров на Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы , в этом по моему скромному мнению нет и толики заслуги этого легионера от судейства!
Пустовойтовой 40 лет и уже по итогам сезона 2011/12 вновь получила премию «Лучший арбитр России среди женщин» от РФС. А в 2017 вошла в топ-10 лучших женщин-судей 2017 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.
Несомненно желаю успехов на Олимпиаде и без скандалов!
Ironigor
Ironigor ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
23 апреля в 20:44, ред.
КЛОНИРОВАНИЯ ПОСТАВЛЕНЫ НА ПОТОК !!!
РАБОТА ВЕДЁТСЯ ПО НЕО ТЕХНОЛОГИЯМ !!!
БЫТЬ ДОБРУ !!!
волгодон 2
волгодон 2
23 апреля в 20:43
Весть летит во все концы:
Вы поверьте нам, отцы,
Будут новые Вилковы,
Встанут новые Караси !
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
23 апреля в 20:41
Широков всех на место поставит...с ноги...
particular
particular
23 апреля в 20:39
На смену примитивным, жадным, чванливым и ленивым придёт смена шустрых, вёртких, стильных и подготовленных арбитров... У которых, всё так же, останутся грязные руки и не зашитые карманы 😅️
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Futurista (раскрыть)
23 апреля в 20:32
"Вилков v2.0" - возможны электронные платежи)))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
23 апреля в 20:30
Новые Вилковы, Лапочкины и Москалевы, ждем
Futurista
Futurista
23 апреля в 20:28
"Вилков v2.0"...со встроенным приемником купюр и видеосвязью с тамбурной...
VeniaminS
VeniaminS
23 апреля в 20:26
Обучать надо судей.
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