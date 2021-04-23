Кашшаи: «Департамент судейства работает над следующим поколением арбитров»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи высказался о назначении российских арбитров на крупные международные футбольные соревнования и рассказал о выбранном векторе развития судейского корпуса России.

Назначение российских арбитров на Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы — очень важное и большое событие для российского судейства, но уже сейчас департамент судейства работает над следующим поколением арбитров, чтобы в России появлялись имена, которые через несколько лет будут представлять Россию на международных турнирах. Мы внедрили подход УЕФА и будем рассчитывать на молодых судей.