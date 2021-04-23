Кашшаи: «Департамент судейства работает над следующим поколением арбитров»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи высказался о назначении российских арбитров на крупные международные футбольные соревнования и рассказал о выбранном векторе развития судейского корпуса России.
Назначение российских арбитров на Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы — очень важное и большое событие для российского судейства, но уже сейчас департамент судейства работает над следующим поколением арбитров, чтобы в России появлялись имена, которые через несколько лет будут представлять Россию на международных турнирах. Мы внедрили подход УЕФА и будем рассчитывать на молодых судей.
За последний год мы кардинально улучшили систему подготовки арбитров. У них появился фитнес-инструктор, который отслеживает и работает над физической формой. Они изучают английский язык благодаря нашему партнеру компании English First. РФС старается выработать одинаковый стиль у рефери всех дивизионов и даёт судьям РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и Суперлиги одинаковый материал.
Пустовойтовой 40 лет и уже по итогам сезона 2011/12 вновь получила премию «Лучший арбитр России среди женщин» от РФС. А в 2017 вошла в топ-10 лучших женщин-судей 2017 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.
Несомненно желаю успехов на Олимпиаде и без скандалов!
Пустовойтовой 40 лет и уже по итогам сезона 2011/12 вновь получила премию «Лучший арбитр России среди женщин» от РФС. А в 2017 вошла в топ-10 лучших женщин-судей 2017 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.
Несомненно желаю успехов на Олимпиаде и без скандалов!
РАБОТА ВЕДЁТСЯ ПО НЕО ТЕХНОЛОГИЯМ !!!
БЫТЬ ДОБРУ !!!
РАБОТА ВЕДЁТСЯ ПО НЕО ТЕХНОЛОГИЯМ !!!
БЫТЬ ДОБРУ !!!
Вы поверьте нам, отцы,
Будут новые Вилковы,
Встанут новые Караси !
Вы поверьте нам, отцы,
Будут новые Вилковы,
Встанут новые Караси !