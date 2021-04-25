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Степашин: «Кукуляк видел фол, но не назначил пенальти в пользу „Динамо“»

25 апреля 2021, 11:55
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о поражении в матче с «Химками» (0:1) и заявил, что арбитр Евгений Кукуляк не назначил «очевидный пенальти» в ворота «Химок».

Очень обидное поражение от «Химок». Конечно, нужно было реализовывать свои моменты, а их динамовцы создали много. Вместе с тем, когда на глазах тысяч зрителей главный арбитр матча Кукуляк, который находился в отличной позиции и прекрасно видел нарушение на Комличенко в штрафной площади гостей, не назначает очевидный пенальти, возникает вопрос — ошибка ли это с его стороны или что-то другое. За такие решения в НХЛ, например, отстраняют надолго и без колебаний. И где были в этот момент судьи, работавшие на VAR?

Вся цепочка действий бригады рефери в том эпизоде, считаю, должна быть тщательно изучена специалистами, а выводы озвучены для широкой футбольной общественности. Если мы действительно хотим когда-нибудь прийти к тому, чтобы необъяснимые решения арбитров не влияли на результаты матчей и борьбу за места в турнирной таблице.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Gotlib (раскрыть)
вчера в 12:58
))))))...да Вы правы!...ВАР подсказывает гл.судье, но только в тех случаях, когда к нему (ВАРу) обращаются))))...иначе на хрена судья нужен в поле?)))))
альсато
альсато ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 12:51
а есть другие варианты?..например...по просьбе тренерского штаба (играющих команд) или по "хайлу" игроков ?))))
Gotlib
Gotlib ответ альсато (раскрыть)
25 апреля в 16:33
Наоборот - ВАР подсказывает судье, если замечает нарушение, которое судья мог прозевать.
Сп62
Сп62 ответ Artem Saribekyan (раскрыть)
25 апреля в 15:40
Если Николаеву дать задание, то он и этот случай оправдает.
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
25 апреля в 15:32
По этому судейству можно сделать лишь один вывод:/вся бригада судейьработала на ,,Химки", хотя о самой команде могу сказать только добрые словп; ребята играли отлично.
,,Динамо" виновато только в том, что растранжирила огромное число голевых моментов; самт виноваты в поражении.
Но судьи!? Судьи на ВАРе могли спать на работе? Могли выпивать? Вряд ли... Значит предномеренно лишали Динамо победы. Мячь не шел в ворота, ничего, так бывает.
Но не дать очевидные пенальти? Уложили напа борцовским приемом из классической борьбы, и ничего.
Что эта бригада делает в футболе, позвольте спросить? Судит? Так??? Или все бонально просто: болельщики 8, прлглотят и такое, а наверху свои отмажут.
А как иначе все понимать и принимать?
Сп62
Сп62 ответ альсато (раскрыть)
25 апреля в 15:17
Я рад за тебя. Тогда вспомни, где ты вычитал, что ВАР вмешивается только по просьбе арбитра?
альсато
альсато ответ Сп62 (раскрыть)
25 апреля в 15:06
всегда при памяти)))))...
Сп62
Сп62 ответ nikot (раскрыть)
25 апреля в 15:02, ред.
Нам Европа давно уже не указ. А если по делу, то пенальти чистый.
nikot
nikot
25 апреля в 14:58
Не надо ля ля,не было там пендаля. Смотрите Европу!
Аксинья
Аксинья
25 апреля в 14:30
Без судейских ошибок и произвола наш бы чемп совсем не интересно было бы смотреть))
Сп62
Сп62 ответ альсато (раскрыть)
25 апреля в 14:25
Очнись.
Сп62
Сп62 ответ Майне Кляйне (комментарий удален) (раскрыть)
25 апреля в 14:24
Не надо тебе "ля-ля" разводить. Многие болельщики Спартака осудили действия судьи. Следи внимательнее за комментариями.
Бот зануда
Бот зануда
25 апреля в 14:21


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альсато
альсато ответ шацк (раскрыть)
25 апреля в 14:15
ВАР "рассматривает" только те моменты, по которым к ним обращается гл.судья!)))))..в других же случаях ВАР, ни от меня, ни от тебя-не чем не отличается)))))
berda2003
berda2003
25 апреля в 14:15
что сейчас плакать - не рассмотрел степашин кукуляка, когда был при погонах... вот теперь страдают "менты"...
морозз
морозз
25 апреля в 13:57
Да ладно, только недавно полиционеры троллили Спартак за их объективные слова о работе судей и вот на тебе! Соловьи запели на рассвете?
шацк
шацк
25 апреля в 13:55
В концовке были 2 момента очень напоминающие пенальти. Ладно главный мог не заметить, но как же ВАР, зачем он вообще нужен если даже не рассматривали эти эпизоды?
Ravshan878
Ravshan878 ответ Майне Кляйне (комментарий удален) (раскрыть)
25 апреля в 13:43
Misses эмоции всегда снимает стресс.Пардон вспомнил!!! Золотые слова Демяненко птицу жалко.Да Misses сегодня дерби.Как вы думаете кто кого будет душить как Отелло?
ermak6848
ermak6848
25 апреля в 13:33
Дело за небольшим...Джёмс.. его Величество Футбол..
Гриша Гриша
Гриша Гриша
25 апреля в 13:22
Главное чтобы сегодна Кукуян спартаку не подсуживал
ОПС
ОПС
25 апреля в 13:14
Таких судей нужно лишать лицензии. и много еще чего. ,,,урасы.
ДСА
ДСА
25 апреля в 13:06
Динамо МВД подключит и разберётся что к чему.
УЕСКА
УЕСКА
25 апреля в 12:57
Кукуляка еще после Уфы надо было отстранять. Почему он до сих пор судит?
makkie
makkie
25 апреля в 12:42
Очень странная ситуация.
Арбитр прекрасно видел эпизод, сидевший на VARе Иванов тоже должен был просмотреть - а в итоге никакого пенальти.
Такое ощущение, что не Динамо, а Спартак судили )))
Брулин
Брулин
25 апреля в 12:38
100% пенальти. Акцентированно держал вплоть до прилета мяча и падения игрока Динамо, обоюдной борьбы не было.
Mangur
Mangur
25 апреля в 12:35
Нужно приостановить Динамо.Вот и всё. Спартак тянут за уши.
Futurista
Futurista
25 апреля в 12:27
О)...администрация подтянулась)...
Leha-ha50
Leha-ha50
25 апреля в 12:23
Пенальти более чем очевидный.
SHMEL258
SHMEL258
25 апреля в 12:13
Зря разнылись, всё там нормально было.
Некакойшенко
Некакойшенко
25 апреля в 12:11
В матчах со Спартаком все наши судьи и ВАР с различными "комиссиями" внезапно оказываются слепыми. Очень надеюсь. что на Динамо газпромовским лжецам
придётся открыть глазки. Очень на это надеюсь......
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