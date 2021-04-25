Степашин: «Кукуляк видел фол, но не назначил пенальти в пользу „Динамо“»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о поражении в матче с «Химками» (0:1) и заявил, что арбитр Евгений Кукуляк не назначил «очевидный пенальти» в ворота «Химок».
Очень обидное поражение от «Химок». Конечно, нужно было реализовывать свои моменты, а их динамовцы создали много. Вместе с тем, когда на глазах тысяч зрителей главный арбитр матча Кукуляк, который находился в отличной позиции и прекрасно видел нарушение на Комличенко в штрафной площади гостей, не назначает очевидный пенальти, возникает вопрос — ошибка ли это с его стороны или что-то другое. За такие решения в НХЛ, например, отстраняют надолго и без колебаний. И где были в этот момент судьи, работавшие на VAR?
Вся цепочка действий бригады рефери в том эпизоде, считаю, должна быть тщательно изучена специалистами, а выводы озвучены для широкой футбольной общественности. Если мы действительно хотим когда-нибудь прийти к тому, чтобы необъяснимые решения арбитров не влияли на результаты матчей и борьбу за места в турнирной таблице.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги.
,,Динамо" виновато только в том, что растранжирила огромное число голевых моментов; самт виноваты в поражении.
Но судьи!? Судьи на ВАРе могли спать на работе? Могли выпивать? Вряд ли... Значит предномеренно лишали Динамо победы. Мячь не шел в ворота, ничего, так бывает.
Но не дать очевидные пенальти? Уложили напа борцовским приемом из классической борьбы, и ничего.
Что эта бригада делает в футболе, позвольте спросить? Судит? Так??? Или все бонально просто: болельщики 8, прлглотят и такое, а наверху свои отмажут.
А как иначе все понимать и принимать?
,,Динамо" виновато только в том, что растранжирила огромное число голевых моментов; самт виноваты в поражении.
Но судьи!? Судьи на ВАРе могли спать на работе? Могли выпивать? Вряд ли... Значит предномеренно лишали Динамо победы. Мячь не шел в ворота, ничего, так бывает.
Но не дать очевидные пенальти? Уложили напа борцовским приемом из классической борьбы, и ничего.
Что эта бригада делает в футболе, позвольте спросить? Судит? Так??? Или все бонально просто: болельщики 8, прлглотят и такое, а наверху свои отмажут.
А как иначе все понимать и принимать?
В большинстве матчей в правой колонке есть блок "Кто круче", где вы можете выбрать одного из двух похожих по уровню футболистов. За каждый выбор футболисту идет балл в общий рейтинг его турнира — https://www.soccer.ru/match-duel-winners
В большинстве матчей в правой колонке есть блок "Кто круче", где вы можете выбрать одного из двух похожих по уровню футболистов. За каждый выбор футболисту идет балл в общий рейтинг его турнира — https://www.soccer.ru/match-duel-winners
Арбитр прекрасно видел эпизод, сидевший на VARе Иванов тоже должен был просмотреть - а в итоге никакого пенальти.
Такое ощущение, что не Динамо, а Спартак судили )))
Арбитр прекрасно видел эпизод, сидевший на VARе Иванов тоже должен был просмотреть - а в итоге никакого пенальти.
Такое ощущение, что не Динамо, а Спартак судили )))
придётся открыть глазки. Очень на это надеюсь......
придётся открыть глазки. Очень на это надеюсь......