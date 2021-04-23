«Можете сжечь меня заживо». Пожизненно отстранённый арбитр Вилков примерил на себя роль мученика

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вчера, 13:01

Уже захотелось понять и простить?

Матч «Локомотив» — «Ростов» стал последним в судейской карьере Михаила Вилкова. Глава судейского комитета Ашот Хачатурянц лично инициировал пожизненное отстранение скандального арбитра, а сопроводительная формулировка получилась довольно жесткой и однозначной для российского футбола, где принято лавировать и сглаживать углы:

Могу подтвердить, что Михаил Вилков отстранён от судейства. Пока я работаю, этот судья не будет обслуживать матчи. Ни РПЛ , ни ФНЛ , ни ПФЛ . Это моё решение. Формулировка? Утрата доверия.

Хачатурянц заодно анонсировал другие радикальные решения в отношении арбитров по итогам чемпионата. Глава судейского комитета долго баловал своих подопечных пряниками, но сейчас взялся за кнут, а его зловещее обещание вкупе с показательным отстранением Вилкова является явным и очевидным сигналом для других судей. Момент для порки выбран исключительный: в последних турах РПЛ роль арбитров возрастает, а количество, скажем так, соблазнов резко увеличивается.

Хачатурянц словами об «утрате доверия» четко дал понять: у судейского комитета есть глаза и уши. Ашот Рафаилович и в своей реплике по Вилкову подчеркнул, что для пожизненного отстранения не обязательно попасться с поличным, достаточно просто выйти из доверия. «Попавшимися», если таковые найдутся, займутся правоохранительные органы, а ненадежные просто лишатся крутой подработки, на которой за несколько рабочих уикендов можно заработать до 300 тысяч рублей в месяц.

Мужской разговор, который не состоялся

Узнавший о своем пожизненном отстранении из Интернета Михаил Вилков собирался поговорить с Ашотом Хачатурянцем «откровенно и по-мужски», но глава судейского комитета ответил через СМИ : «Встречаться с ним не планирую, говорить нам не о чем». Публично анонсировав «мужской разговор» с Хачатурянцем и получив такой ответ, Вилков закопал себя еще глубже, ведь в довесок к утрате доверия получил клеймо нерукопожатного. Впрочем, впоследствии Хачатурянц смягчился и все-таки согласился встретиться с Вилковым после 26 апреля.

Когда доверие к человеку падает до такого уровня, что даже встречаться и разговаривать с ним становится зазорно, то можно предполагать худшие причины «утраты доверия». С некоторыми сведениями нельзя пойти в суд, но их достаточно, чтобы сделать однозначные выводы. Вряд ли Ашот Хачатурянц отреагировал только на ошибки Вилкова в матче «Локомотив» — «Ростов» (ЭСК РФС единогласно признала, что арбитр неправомерно назначил пенальти в пользу «Локо» и удалил футболиста «Ростова»), наверное, есть что-то еще.

Шоу Вилкова: клятва, самопожертвование и поддержка от клубов

После пожизненного отстранения и довольно резкого ответа Хачатурянца у Вилкова понемногу стала уходить земля из-под ног. И тут нашего Остапа, то есть Михаила понесло. Добавляем его высказывания в избранное!

Выступил в защиту судейской чести и достоинства:

Мне хотелось бы сказать пару слов, а то получается так, что идет игра в одни ворота. Только ленивая собака не высказалась в мой адрес за последние три дня. Если вам от этого станет легче, то можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади, но отстаньте от всех остальных судей! Дайте пацанам поработать спокойно. То, что сейчас происходит, – это невыносимо. Это просто травля! Арбитров оскорбляют в социальных сетях, а в некоторых городах даже помойки называют в честь судей (мусорную свалку в башкирском селе назвали именем воронежского арбитра Владимира Москалёва). Разве это нормально?

Поклялся, что не был предвзят в матче «Локомотив» — «Ростов»:

Буду очень рад, если моё отстранение послужит дальнейшему развитию судейства в России. Если и делать кого-то крайним, то только меня. Давайте запишем дату матча «Локомотив» – «Ростов» как дату выздоровления судейства. Я вам клянусь, никакой предвзятости не было: судил то, что видел, одинаково относился к обеим командам на поле.

Собирается донести до Хачатурянца некое послание от судей:

Я не собираюсь просить Ашота Рафаиловича поменять его решение! У меня другая цель. Я хотел с ним встретиться даже не поводу этого вердикта, а просто поговорить. Хочу, чтобы выслушали мою позицию. Я же еще являюсь старостой судей Премьер-лиги. Хочу некое послание от ребят донести главе судейского комитета. Вот и все. Не будет такого, что я приду и встану на колени: «Простите Христа ради». Нет, дело не в этом!

Получил поддержку от представителей клубов и футбольных людей:

Хачатурянц получил поддержку от клубов РПЛ после моего отстранения? А кого они должны были поддержать? Кто такой Вилков и кто такой Хачатурянц? Я их не осуждаю. Это их право. А что им делать? Со своей стороны замечу, что представители некоторых клубов меня поддержали. Кроме того, звонили и другие футбольные люди.

Возможно, это самая любопытная часть выступления Вилкова, ведь Ашота Хачатурянца клубы РПЛ действительно поддержали и сделали это публично. Соответствующие сообщения на своих официальных ресурсах опубликовали «Спартак», ЦСКА , «Ростов», «Краснодар», «Рубин», «Динамо», «Химки», «Ахмат», «Сочи», «Тамбов», «Уфа», через СМИ отправил респект Хачатурянцу президент «Урала» Григорий Иванов. Ни одного сообщения в поддержку Вилкова найти не удалось. Жаль, что Михаил Федорович не сказал, из каких клубов ему звонили.

Вилкову не удалось разжалобить главу судейского комитета. А вас?

Хачатурянц прокомментировал выступления Михаила Вилкова в СМИ хладнокровно, его позиция непоколебима:

Это эмоциональное высказывание, рассчитанное на слабонервных. Я к ним не отношусь.

А тех, кто все-таки переживает за Михаила Вилкова чисто по-человечески, хочется успокоить: без судейства этот успешный человек точно не пропадает! В Сети появилось небольшое расследование, из которого становится понятно, что Михаил Вилков совсем не бедный человек. В собственности футбольного арбитра несколько квартир в Нижнем Новгороде, а также земельные участки и коттедж за городом. В июле 2018-го Михаил Федорович приобрел квартиру в элитном жилищном комплексе «Хороши хоромы», приблизительная стоимость апартаментов — 12-15 миллионов рублей.