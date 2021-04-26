«Ювентус» и «Милан» потеряли очки. Итоги 33-го тура Серии А

Закончились все матчи 33-го тура Серии А.
«Дженоа» — «Специа» 2:0
Голы: Скамакка Джанлука 63, Шомуродов Элдор 86
«Парма» — «Кротоне» 3:4
Голы: Эрнани 29, Жервиньо 49, Михаила Валентин 54 — Магальян Лисандро 14, Нванкво Симеон 42, Унас Адам 45+1, Нванкво Симеон 69 (пенальти)
«Сассуоло» — «Сампдория» 1:0
Гол: Берарди Доменико 69
«Беневенто» — «Удинезе» 2:4
Голы: Виола Николас 34 (пенальти), Лападула Джанлука 83 — Молина Науэль 4, Арслан Толгай-Али 31, Ларсен Йенс Стрюгер 49, Брааф Джейден 73
«Фиорентина» — «Ювентус» 1:1
Голы: Влахович Душан 29 (пенальти) — Мората Альваро 46
«Интер» — «Верона» 1:0
Гол: Дармиан Маттео 76
«Кальяри» — «Рома» 3:2
Голы: Ликояннис Хараламбос 4, Марин Рэзван 57, Жоао Педро 64 — Перес Карлес 27, Фасио Федерико 69
«Аталанта» — «Болонья» 5:0
Голы: Малиновский Руслан 22, Муриэль Луис 44 (пенальти), Фройлер Ремо 57, Сапата Дуван 59, Миранчук Алексей 73
«Торино» — «Наполи» 0:2
Голы: Бакайоко Тьему 11, Осимхен Виктор 13
«Лацио» — «Милан» 3:0
Голы: Корреа Хоакин 2, Корреа Хоакин 51, Иммобиле Чиро 87
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.
Ждем финиша, а он обещает быть горячим.
Всем здоровья.
Ждем финиша, а он обещает быть горячим.
Всем здоровья.