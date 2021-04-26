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«Ювентус» и «Милан» потеряли очки. Итоги 33-го тура Серии А

26 апреля 2021, 23:40

Закончились все матчи 33-го тура Серии А.

«Дженоа» — «Специа» 2:0
Голы: Скамакка Джанлука 63, Шомуродов Элдор 86

«Парма» — «Кротоне» 3:4
Голы: Эрнани 29, Жервиньо 49, Михаила Валентин 54 — Магальян Лисандро 14, Нванкво Симеон 42, Унас Адам 45+1, Нванкво Симеон 69 (пенальти)

«Сассуоло» — «Сампдория» 1:0
Гол: Берарди Доменико 69

«Беневенто» — «Удинезе» 2:4
Голы: Виола Николас 34 (пенальти), Лападула Джанлука 83 — Молина Науэль 4, Арслан Толгай-Али 31, Ларсен Йенс Стрюгер 49, Брааф Джейден 73

«Фиорентина» — «Ювентус» 1:1
Голы: Влахович Душан 29 (пенальти) — Мората Альваро 46

«Интер» — «Верона» 1:0
Гол: Дармиан Маттео 76

«Кальяри» — «Рома» 3:2
Голы: Ликояннис Хараламбос 4, Марин Рэзван 57, Жоао Педро 64 — Перес Карлес 27, Фасио Федерико 69

«Аталанта» — «Болонья» 5:0
Голы: Малиновский Руслан 22, Муриэль Луис 44 (пенальти), Фройлер Ремо 57, Сапата Дуван 59, Миранчук Алексей 73

«Торино» — «Наполи» 0:2
Голы: Бакайоко Тьему 11, Осимхен Виктор 13

«Лацио» — «Милан» 3:0
Голы: Корреа Хоакин 2, Корреа Хоакин 51, Иммобиле Чиро 87

«Ювентус» и «Милан» потеряли очки. Итоги 33-го тура Серии А

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Leha-ha50
Leha-ha50
27 апреля в 00:24
Интер уверенно шагает к чемпионству, а вот за три оставшиеся путевки в ЛЧ борьба будет до самого конца. Ювентус подсел, Милан совсем провалился . Не исключаю что милан и останется без путевки в ЛЧ, уж очень бледно смотрится команда. Радует Аталанта. Хочется верить что Аталанта пробьется в ЛЧ, уж очень симпатичная команда.
Ждем финиша, а он обещает быть горячим.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
26 апреля в 23:56
Что-то притормаживает Юве , меня это настораживает.
Негоже так играть !!! Старуха, я в печали . Соберись не разачаровывай старичка !!! Удачи тебе Юве !!!
Всем Добра !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 апреля в 23:48
"Милан" просто рассыпался в игре с "Лацио", "Аталанта" наиболее вероятный претендент на серебро, а "Ювентусом" "Милан" и "Наполи" будут выяснять кто лишний в Лиге Чемпионов.
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