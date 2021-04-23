«Аталанта» и «Ювентус» приблизились к «Милану». Итоги 32-го тура Серии А

Завершились все матчи 32-го тура итальянской Серии А.
«Верона» — «Фиорентина» 1:2
Голы: Сальседо Эдди 72 — Влахович Душан 45+2 (пенальти), Касерес Мартин 65
«Милан» — «Сассуоло» 1:2
Голы: Чалханоглу Хакан 30 — Распадори Джакомо 76, Распадори Джакомо 83
«Дженоа» — «Беневенто» 2:2
Голы: Пандев Горан 11, Пандев Горан 21 — Виола Николас 5 (пенальти), Лападула Джанлука 15
«Удинезе» — «Кальяри» 0:1
Гол: Жоао Педро 55 (пенальти)
«Специа» — «Интер» 1:1
Голы: Фариас Диего 12 — Перишич Иван 39
«Ювентус» — «Парма» 3:1
Голы: Сандро Алекс 43, Сандро Алекс 47, де Лигт Матийс 68 — Бругман Гастон 25
«Кротоне» — «Сампдория» 0:1
Гол: Квальярелла Фабио 53
«Болонья» — «Торино» 1:1
Голы: Бэрроу Муса 25 — Мандрагора Роландо 58
«Рома» — «Аталанта» 1:1
Голы: Кристанте Бриан 75 — Малиновский Руслан 26
«Наполи» — «Лацио» 5:2
Голы: Инсинье Лоренцо 7 (пенальти), Политано Маттео 12, Инсинье Лоренцо 53, Мертенс Дрис 65, Осимхен Виктор 80 — Иммобиле Чиро 70, Милинкович-Савич Сергей 74
С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.
Будем следить за развязкой, шесть боевых тура осталось. И пусть победит сильнейший !!! Всем Добра !!!
Будем следить за развязкой, шесть боевых тура осталось. И пусть победит сильнейший !!! Всем Добра !!!