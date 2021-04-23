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«Аталанта» и «Ювентус» приблизились к «Милану». Итоги 32-го тура Серии А

23 апреля 2021, 00:58

Завершились все матчи 32-го тура итальянской Серии А.

«Верона» — «Фиорентина» 1:2
Голы: Сальседо Эдди 72 — Влахович Душан 45+2 (пенальти), Касерес Мартин 65

«Милан» — «Сассуоло» 1:2
Голы: Чалханоглу Хакан 30 — Распадори Джакомо 76, Распадори Джакомо 83

«Дженоа» — «Беневенто» 2:2
Голы: Пандев Горан 11, Пандев Горан 21 — Виола Николас 5 (пенальти), Лападула Джанлука 15

«Удинезе» — «Кальяри» 0:1
Гол: Жоао Педро 55 (пенальти)

«Специа» — «Интер» 1:1
Голы: Фариас Диего 12 — Перишич Иван 39

«Ювентус» — «Парма» 3:1
Голы: Сандро Алекс 43, Сандро Алекс 47, де Лигт Матийс 68 — Бругман Гастон 25

«Кротоне» — «Сампдория» 0:1
Гол: Квальярелла Фабио 53

«Болонья» — «Торино» 1:1
Голы: Бэрроу Муса 25 — Мандрагора Роландо 58

«Рома» — «Аталанта» 1:1
Голы: Кристанте Бриан 75 — Малиновский Руслан 26

«Наполи» — «Лацио» 5:2
Голы: Инсинье Лоренцо 7 (пенальти), Политано Маттео 12, Инсинье Лоренцо 53, Мертенс Дрис 65, Осимхен Виктор 80 — Иммобиле Чиро 70, Милинкович-Савич Сергей 74

«Аталанта» и «Ювентус» приблизились к «Милану». Итоги 32-го тура Серии А

С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.

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Leha-ha50
Leha-ha50
23 апреля в 03:28
Сегодня Аталанта могла выйти на чистое второе место, но просто аховая реализация привела к потере очков, а после удаления вообще проиграть могли.
Ironigor
Ironigor
23 апреля в 02:43
Четыре клуба претендует за второе место чемпионата Италии. Интер же чувствует себя довольно уверенно обгоняя претендентов на десять очков. Зато концовка чемпионата предстоит жаркая ,никто никому уступать не собирается. Этим и будет интересной концовка.
Будем следить за развязкой, шесть боевых тура осталось. И пусть победит сильнейший !!! Всем Добра !!!
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