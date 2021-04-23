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«Челси» вернулся в зону Лиги чемпионов. Итоги 32-го тура АПЛ

23 апреля 2021, 00:05

Завершились все матчи 32-го тура чемпионата Англии. Встреча «Саутгемптона» и «Кристал Пэлас» была перенесена.

«Эвертон» — «Тоттенхэм» 2:2
Голы: Сигурдссон Гильфи 31 (пенальти), Сигурдссон Гильфи 62 — Кейн Харри 27, Кейн Харри 68

«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм» 3:2
Голы: Диоп Исса 36 (автогол), Жоэлинтон 41, Уиллок Джозеф 82 — Диоп Исса 73, Лингард Джесси 80 (пенальти)

«Вулверхэмптон» — «Шеффилд Юнайтед» 1:0
Гол: Виллиан Жозе 59

«Арсенал» — «Фулхэм» 1:1
Голы: Нкетиа Эдвард 90+7 — Майя Джош 59 (пенальти)

«Манчестер Юнайтед» — «Бернли» 3:1
Голы: Гринвуд Мэйсон 48, Гринвуд Мэйсон 84, Кавани Эдинсон 90+3 — Тарковски Джеймс 50

«Лидс» — «Ливерпуль» 1:1
Голы: Льоренте Диего 87 — Мане Садио 31

«Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:0

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 1:2
Голы: МакГинн Джон 1 — Фоден Фил 22, Родри 40

«Лестер Сити» — «Вест Бромвич» 3:0
Голы: Варди Джейми 23, Эванс Джонни 26, Ихеаначо Келечи 36

«Челси» вернулся в зону Лиги чемпионов. Итоги 32-го тура АПЛ

С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ azkan (раскрыть)
23 апреля в 15:45
Пожелаем Удачи.
azkan
azkan ответ Ironigor (раскрыть)
23 апреля в 15:33
Завтра посмотрим, Тухель и Ко что задумали. Время экзамена)
Конечно с Брайтоном просто пр рали игру, такую важную!
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
23 апреля в 07:18
Он там же и тур раньше был. С такой игрой надежда только на соперников по четверке и они пока не подводят.
Но дальше пойдут игры сложнее кто знает. Уже в эту субботу играем с Вест Хемом. А дальше будут и Мансити и Арсенал и Лестер. В этих играх все и решится.
Ironigor
Ironigor
23 апреля в 00:41
С такой игрой как они показали против Брайтона , можно и лишиться этого места. Последние игры совсем не впечатляют. Что-то происходит с Челси . Психологически не устойчиво себя чувствует команда , это даже прослеживалось во вчерашней игре. Ничего не получилось в нападении. Перепасовки на своей половине поля , переход в нападение и сразу ошибки в передачах . Что-то надо делать Тухелю . Может это временный спад или усталость после игр Лиги чемпионов. Но выглядит Челси не важно. Пожелаем Удачи Челси и оставаться в зоне ЛЧ !!! Всем Добра !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 апреля в 00:07
Челси бы там удержаться!
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