«Челси» вернулся в зону Лиги чемпионов. Итоги 32-го тура АПЛ

Завершились все матчи 32-го тура чемпионата Англии. Встреча «Саутгемптона» и «Кристал Пэлас» была перенесена.
«Эвертон» — «Тоттенхэм» 2:2
Голы: Сигурдссон Гильфи 31 (пенальти), Сигурдссон Гильфи 62 — Кейн Харри 27, Кейн Харри 68
«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм» 3:2
Голы: Диоп Исса 36 (автогол), Жоэлинтон 41, Уиллок Джозеф 82 — Диоп Исса 73, Лингард Джесси 80 (пенальти)
«Вулверхэмптон» — «Шеффилд Юнайтед» 1:0
Гол: Виллиан Жозе 59
«Арсенал» — «Фулхэм» 1:1
Голы: Нкетиа Эдвард 90+7 — Майя Джош 59 (пенальти)
«Манчестер Юнайтед» — «Бернли» 3:1
Голы: Гринвуд Мэйсон 48, Гринвуд Мэйсон 84, Кавани Эдинсон 90+3 — Тарковски Джеймс 50
«Лидс» — «Ливерпуль» 1:1
Голы: Льоренте Диего 87 — Мане Садио 31
«Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:0
«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 1:2
Голы: МакГинн Джон 1 — Фоден Фил 22, Родри 40
«Лестер Сити» — «Вест Бромвич» 3:0
Голы: Варди Джейми 23, Эванс Джонни 26, Ихеаначо Келечи 36
С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.