«Челси» вернулся в зону Лиги чемпионов. Итоги 32-го тура АПЛ

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23 апреля 2021, 00:05

Завершились все матчи 32-го тура чемпионата Англии. Встреча «Саутгемптона» и «Кристал Пэлас» была перенесена.

«Эвертон» — «Тоттенхэм» 2:2

Голы: Сигурдссон Гильфи 31 (пенальти), Сигурдссон Гильфи 62 — Кейн Харри 27, Кейн Харри 68

«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм» 3:2

Голы: Диоп Исса 36 (автогол), Жоэлинтон 41, Уиллок Джозеф 82 — Диоп Исса 73, Лингард Джесси 80 (пенальти)

«Вулверхэмптон» — «Шеффилд Юнайтед» 1:0

Гол: Виллиан Жозе 59

«Арсенал» — «Фулхэм» 1:1

Голы: Нкетиа Эдвард 90+7 — Майя Джош 59 (пенальти)

«Манчестер Юнайтед» — «Бернли» 3:1

Голы: Гринвуд Мэйсон 48, Гринвуд Мэйсон 84, Кавани Эдинсон 90+3 — Тарковски Джеймс 50

«Лидс» — «Ливерпуль» 1:1

Голы: Льоренте Диего 87 — Мане Садио 31

«Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:0

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 1:2

Голы: МакГинн Джон 1 — Фоден Фил 22, Родри 40

«Лестер Сити» — «Вест Бромвич» 3:0

Голы: Варди Джейми 23, Эванс Джонни 26, Ихеаначо Келечи 36

С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.