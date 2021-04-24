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«Спартак-2» пропустил 4 гола, «Торпедо» победило. Итоги 38-го тура ФНЛ

24 апреля 2021, 21:18

Завершились все матчи 38-го тура ФНЛ.

«СКА-Хабаровск» — «Томь» 1:1
Голы: Мартусевич Максим 32 — Кривцов Никита 21

«Оренбург» — «Нижний Новгород» 2:1
Голы: Воробьёв Дмитрий 34, Воробьёв Дмитрий 45+2 — Гоцук Кирилл 89

«Енисей» — «Спартак-2» 4:2
Голы: Билоног Дмитрий 16, Лескано Хуан Эдуардо 59, Ломакин Александр 75, Лескано Хуан Эдуардо 79 — Игнатов Михаил 8, Игнатов Михаил 62

«Шинник» — «Крылья Советов» 2:2
Голы: Самойлов Дмитрий 31, Самойлов Дмитрий 90+1 — Ефремов Дмитрий 17, Сергеев Иван 85

«Велес» — «Иртыш» 2:1
Голы: Малания Диего 49 (пенальти), Н'Диай Лассана 60 — Визнович Илья 53

«Акрон» — «Алания» 1:2
Голы: Делькин Артем 77 (пенальти) — Гурциев Батраз 53, Магомедов Бутта 90

«Торпедо» — «Текстильщик» 2:1
Голы: Самсонов Артем 19, Самсонов Артем 74 (пенальти) — Сысуев Владислав 49

«Факел» — «Волгарь» 1:1
Голы: Максимов Максим 35 — Агаларов Гамид 66 (пенальти)

«Краснодар-2» — «Нефтехимик» 1:1
Голы: Сперцян Эдуард 62 — Петров Илья 30

«Чайка» — «Чертаново» 1:1
Голы: Алейников Василий 22 — Тюменцев Даниил 90+2

«Балтика» — «Динамо» 2:0
Голы: Дудиев Аслан 9, Маркин Михаил 90 (пенальти)

«Спартак-2» пропустил 4 гола, «Торпедо» победило. Итоги 38-го тура ФНЛ

С результатами прошлого тура можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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МапС
МапС
25 апреля в 06:14
Смотрел матч Торпедо - Текстильщик. Результат сделал судья. Не поставил явный пеналь в ворота Торпедо и не удалил игрока за фол последней надежды и грубую игру, поставил совсем неочевидный пеналь в ворота Текстильщика, который оказался победным.
Павлов негодовал! Я тоже.
M.S.1967
M.S.1967
25 апреля в 02:06
Победная серия КС прервана, увы. Но лучше уж сейчас, все серии когда-нибудь заканчиваются...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 апреля в 00:11
А я обратил внимание на Спартак, который близок к вылету. Ворота защищает Селихов, регулярно пропускающий по 3, 4, и даже 5.Несколькотдней назад были опубликованы контракты Спартака Селихов - 2 млн евро, и это в ФНЛ. Разве будет в стране футбол при таких зарплатах нулевых игроков. Налоги надо подн мать на их доходы, как во Франции до 75%.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 апреля в 22:08
Несколько удивила ничья КС с Шинником , а в целом все спокойно. Томь Кержакова продолжает набирать очки отдаляясь от "болота". КС в любом случае должны шагнуть в РПЛ, а вот за вторую прямую путевку борьба предстоит напряженная. Так же и за 4е место предстоит упорная борьба.
Финиш близок, скоро все окончательно прояснится.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 апреля в 22:08
Крылья молодцы,ждём в рпл!
nikoladolgov
nikoladolgov
24 апреля в 21:45
Главное Крылья в ПЛ !
VeniaminS
VeniaminS
24 апреля в 21:35
такая значит планида
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