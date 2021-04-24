«Спартак-2» пропустил 4 гола, «Торпедо» победило. Итоги 38-го тура ФНЛ

Завершились все матчи 38-го тура ФНЛ.
«СКА-Хабаровск» — «Томь» 1:1
Голы: Мартусевич Максим 32 — Кривцов Никита 21
«Оренбург» — «Нижний Новгород» 2:1
Голы: Воробьёв Дмитрий 34, Воробьёв Дмитрий 45+2 — Гоцук Кирилл 89
«Енисей» — «Спартак-2» 4:2
Голы: Билоног Дмитрий 16, Лескано Хуан Эдуардо 59, Ломакин Александр 75, Лескано Хуан Эдуардо 79 — Игнатов Михаил 8, Игнатов Михаил 62
«Шинник» — «Крылья Советов» 2:2
Голы: Самойлов Дмитрий 31, Самойлов Дмитрий 90+1 — Ефремов Дмитрий 17, Сергеев Иван 85
«Велес» — «Иртыш» 2:1
Голы: Малания Диего 49 (пенальти), Н'Диай Лассана 60 — Визнович Илья 53
«Акрон» — «Алания» 1:2
Голы: Делькин Артем 77 (пенальти) — Гурциев Батраз 53, Магомедов Бутта 90
«Торпедо» — «Текстильщик» 2:1
Голы: Самсонов Артем 19, Самсонов Артем 74 (пенальти) — Сысуев Владислав 49
«Факел» — «Волгарь» 1:1
Голы: Максимов Максим 35 — Агаларов Гамид 66 (пенальти)
«Краснодар-2» — «Нефтехимик» 1:1
Голы: Сперцян Эдуард 62 — Петров Илья 30
«Чайка» — «Чертаново» 1:1
Голы: Алейников Василий 22 — Тюменцев Даниил 90+2
«Балтика» — «Динамо» 2:0
Голы: Дудиев Аслан 9, Маркин Михаил 90 (пенальти)
С результатами прошлого тура можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Финиш близок, скоро все окончательно прояснится.
Всем здоровья.
Финиш близок, скоро все окончательно прояснится.
Всем здоровья.