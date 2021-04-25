«Боруссия» Д продолжает борьбу за ЛЧ. Итоги 31-го тура Бундеслиги

Завершились все матчи 31-го тура Бундеслиги.
«Аугсбург» — «Кёльн» 2:3
Голы: Гумны Роберт 54, Варгас Рубен 62 — Дуда Ондрей 8, Кайнц Флориан 23, Дуда Ондрей 33
«Вольфсбург» — «Боруссия» Д 0:2
Голы: Холанд Эрлинг 12, Холанд Эрлинг 68
«Фрайбург» — «Хоффенхайм» 1:1
Голы: Грифо Винченцо 81 (пенальти) — Крамарич Андрей 40
«Унион» — «Вердер» 3:1
Голы: Похьянпало Йоэль 50, Похьянпало Йоэль 53, Похьянпало Йоэль 67 — Гебре Селасси Теодор 82
«Майнц» — «Бавария» 2:1
Голы: Буркардт Йонатан 3, Квайсон Робин 37 — Левандовски Роберт 90+4
«Байер» — «Айнтрахт» 3:1
Голы: Бэйли Леон 70, Аларио Лукас 80, Демирбай Керем 90+1 — Силва Андре 90+1
«РБ Лейпциг» — «Штутгарт» 2:0
Голы: Айдара Амаду 46, Форсберг Эмиль 67 (пенальти)
«Боруссия» М — «Арминия» 5:0
Голы: Эмболо Брель 6, Тюрам Маркус 15, Бенсебаини Рами 18 (пенальти), Эмболо Брель 69, Плеа Алассан 84