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«Боруссия» Д продолжает борьбу за ЛЧ. Итоги 31-го тура Бундеслиги

25 апреля 2021, 21:16

Завершились все матчи 31-го тура Бундеслиги.

«Аугсбург» — «Кёльн» 2:3
Голы: Гумны Роберт 54, Варгас Рубен 62 — Дуда Ондрей 8, Кайнц Флориан 23, Дуда Ондрей 33

«Вольфсбург» — «Боруссия» Д 0:2
Голы: Холанд Эрлинг 12, Холанд Эрлинг 68

«Фрайбург» — «Хоффенхайм» 1:1
Голы: Грифо Винченцо 81 (пенальти) — Крамарич Андрей 40

«Унион» — «Вердер» 3:1
Голы: Похьянпало Йоэль 50, Похьянпало Йоэль 53, Похьянпало Йоэль 67 — Гебре Селасси Теодор 82

«Майнц» — «Бавария» 2:1
Голы: Буркардт Йонатан 3, Квайсон Робин 37 — Левандовски Роберт 90+4

«Байер» — «Айнтрахт» 3:1
Голы: Бэйли Леон 70, Аларио Лукас 80, Демирбай Керем 90+1 — Силва Андре 90+1

«РБ Лейпциг» — «Штутгарт» 2:0
Голы: Айдара Амаду 46, Форсберг Эмиль 67 (пенальти)

«Боруссия» М — «Арминия» 5:0
Голы: Эмболо Брель 6, Тюрам Маркус 15, Бенсебаини Рами 18 (пенальти), Эмболо Брель 69, Плеа Алассан 84

«Боруссия» Д продолжает борьбу за ЛЧ. Итоги 31-го тура Бундеслиги

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
25 апреля в 21:58
кто не догонит? это как раз боруссия должна догонять))
beefs
beefs
25 апреля в 21:56
борьба еще не окончена и ожидается непростая...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 апреля в 21:54
Боруссию уже не догонят!
Leha-ha50
Leha-ha50
25 апреля в 21:30
Боруссия улучшила свои шансы на попадание в ЛЧ. Одного конкурента сами обыграли, другой проиграл Байеру. Так что борьба за места в ЛЧ на финише предстоит жаркая.
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