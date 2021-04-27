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«Лидс» претендует на Кварацхелию

27 апреля 2021, 08:41

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может перебраться в АПЛ.

Сообщается, что спортивный директор «Лидса» Виктор Орта провел переговоры с агентом 20-летнего вингера «Рубина».

Впрочем, трансферу может помешать возможная проблема с получением Кварацхелией разрешения на работу в Англии.

Ранее слухи связывали хавбека с «Ювентусом».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
27 апреля в 19:32
Я не слежу за игрой Рубина,но скажите пожалуйста. Неужели этот парень настолько хорошо,что его хотят видеть очень даже не плохие клубы?
Mi6
Mi6
27 апреля в 17:47
У Бьелсы точно заиграет
112910415
112910415
27 апреля в 13:08
все дружно вспомним Василия Кикнадзе !..
rubinovyi2
rubinovyi2
27 апреля в 12:09
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
27 апреля в 11:12, ред.
в ювентус Хвичи нужно или в милан, в обоих клубах полузащита слабое звено и Кварацхелия может заиграть и не сидеть на банке как Миранчук, который просто переоценил свои силы пойдя в аталанту в которой подбор исполнителей сейчас похоже лучший за всю историю этого клуба из Бергамо. у Хвичи есть всё чтобы попасть в историю итальянских грандов, а вот чтобы татары хорошо заработали на своём плеймейкере им конечно его нужно продавать в лидс, который без проблем предложит за грузина на 10 млн евро больше чем юве и милан...Р.S а теперь давайте вспомним как Хвичу не подписал на контракт ген директор локомотива Василий Кикнадзе, а пытался продлить его аренду на копеешных условиях тогда ещё только подающего надежды Кварацхелии, как плакал Сёмин, узнав что Хвичи в команде не будет, а играть за локомотив он хотел...так обос....ться даже у Федуна не получалось как это сделал Кикнадзе, для болельщиков локомотива Василий стал иудой после того как не продлил Семёна в клубе, но не все знают что именно из-за него локомотив потерял игрока у которого потенциал на много больше чем у братьев Миранчуков. нам конечно жаль что такие игроки как Хвича и Влашич скорее всего покинут наш чемпионат, ну слишком много в рпл деревянных футболистов
nikoladolgov
nikoladolgov
27 апреля в 10:30
Однако ... нестыковыка.
Лидс переговоры вел с вингером , а Ювентус хочет хавбека ...
В итоге останется полузащитник Кварцхелия в Казани.
nikoladolgov
nikoladolgov
27 апреля в 10:25
А где Реал, Мансити ?
Слуцкий в замешательстве , кому бы продать ?
Ironigor
Ironigor
27 апреля в 09:48
Где-то слышится утиный монок , это стая уток приближается !!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
27 апреля в 09:48
....Вечером разрешение на работу)))
Остапчук 67
Остапчук 67
27 апреля в 09:46
Утром деньги, вечером...
Caniggia
Caniggia
27 апреля в 09:24
Уже наберётся с десяток клубов, претендующих на Хвичу. Пока всё на уровне слухов.
112910415
112910415
27 апреля в 09:22
это скромный какой-то вариант
stanichnik
stanichnik
27 апреля в 09:05
Итальянцы, англичане, завтра возможно испанцы встанут в очередь за Кварацхелией.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Дима Логинов (раскрыть)
27 апреля в 09:05
Небо и земля по потенциалу. Неудачное сравнение
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 апреля в 09:02
В Англию не так просто пробраться...
Дима Логинов
Дима Логинов
27 апреля в 08:58
Помнится, с Кокориным так же носились поначалу. В какие клубы только не сватали молодое дарование.
Счастье любит тишину.
ДСА
ДСА
27 апреля в 08:55
... а потом перепродадут его в Ювентус.
particular
particular
27 апреля в 08:50
Пока Хвича творит на поле, его агент нещадно трудится за пределами газона...
shlomo
shlomo
27 апреля в 08:42
Пока все на уровне бла-бла....
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