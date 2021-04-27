«Лидс» претендует на Кварацхелию

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может перебраться в АПЛ.
Сообщается, что спортивный директор «Лидса» Виктор Орта провел переговоры с агентом 20-летнего вингера «Рубина».
Впрочем, трансферу может помешать возможная проблема с получением Кварацхелией разрешения на работу в Англии.
Ранее слухи связывали хавбека с «Ювентусом».
Лидс переговоры вел с вингером , а Ювентус хочет хавбека ...
В итоге останется полузащитник Кварцхелия в Казани.
Лидс переговоры вел с вингером , а Ювентус хочет хавбека ...
В итоге останется полузащитник Кварцхелия в Казани.
Слуцкий в замешательстве , кому бы продать ?
Слуцкий в замешательстве , кому бы продать ?
Счастье любит тишину.
Счастье любит тишину.