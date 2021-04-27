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Пройди тест на знание истории ЛЧ накануне полуфинальных матчей

27 апреля 2021, 15:47
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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
27 апреля 2021 в 18:15
9/10
О голландских клубах мало что знаю. Все остальные вопросы в принципе не тяжёлые. Спасибо, понравилось.
Давайте побольше разных тестов на футбольные темы.
David Young
David Young
27 апреля 2021 в 17:59
9 из 10. С голландскими клубами был промах, что в принципе я предполагал, но там и не знал.
don_surio
don_surio
27 апреля 2021 в 17:31
8из10
Василий Корнечук
Василий Корнечук
27 апреля 2021 в 16:07
Хорошо, интересно. А лучше отвечать без вариантов ответа.
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