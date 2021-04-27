Пройди тест на знание истории ЛЧ накануне полуфинальных матчей

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Конкурс прогнозов
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Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
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Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
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Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях
О голландских клубах мало что знаю. Все остальные вопросы в принципе не тяжёлые. Спасибо, понравилось.
Давайте побольше разных тестов на футбольные темы.
О голландских клубах мало что знаю. Все остальные вопросы в принципе не тяжёлые. Спасибо, понравилось.
Давайте побольше разных тестов на футбольные темы.