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DFB подтвердил, что начнёт переговоры о назначении Флика в сборную Германии

27 апреля 2021, 19:17

Немецкий футбольный союз (DFB) подтвердил, что в скором времени попытается убедить главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика возглавить сборную Германии.

Хорошо известно, что DFB высоко ценит работу Флика. Мы можем подтвердить, что проведём переговоры с ним и с руководителя «Баварии» по вопросу его назначения на должность главного тренера сборной Германии.

Напомним, что нынешний наставник немецкой сборной Йоахим Лёв объявил о своём уходе из национальной команды после Евро-2020, а Флик покинет «Баварию» после окончания нынешнего сезона.

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Cayman
Cayman ответ 1bear (раскрыть)
27 апреля в 21:08
Нагельсман уже возглавил)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 апреля в 20:01
Хороший тренер,надо убедить!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 апреля в 19:28
Очень толковый тренер...
1bear
1bear
27 апреля в 19:23
да-да,пусть Баварию кто-нибудь другой возглавит !!!
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