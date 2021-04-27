DFB подтвердил, что начнёт переговоры о назначении Флика в сборную Германии

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27 апреля 2021, 19:17

Немецкий футбольный союз ( DFB ) подтвердил, что в скором времени попытается убедить главного тренера «Баварии» возглавить сборную Германии.

Хорошо известно, что DFB высоко ценит работу Флика. Мы можем подтвердить, что проведём переговоры с ним и с руководителя «Баварии» по вопросу его назначения на должность главного тренера сборной Германии.

Напомним, что нынешний наставник немецкой сборной Йоахим Лёв объявил о своём уходе из национальной команды после Евро-2020, а Флик покинет «Баварию» после окончания нынешнего сезона.