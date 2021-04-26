Нагельсманн согласился возглавить «Баварию». В Мюнхене никогда не устанут от побед

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вчера, 18:30

Обновление — путь к самосовершенствованию.

На сайте немецкого издания Bild.de сегодня можно увидеть огромный портрет улыбающегося Юлиана Нагельсманна размером со страницу и пересекающую его надпись, выполненную огромными буквами: «Нагельсманн и „Бавария“ пришли к согласию!» Bild.de — источник средней надежности, но в данном случае немецкие журналисты вряд ли ошибаются, ведь переезд перспективного тренера из Лейпцига в Мюнхен будущим летом выглядит неизбежным, само собою разумеющимся событием.

Флик уходит из-за конфликта с Салихамиджичем (и ради сборной Германии)

Если вы имели неосторожность немного отвлечься от происходящего в стане мюнхенской «Баварии» (побеждают и побеждают, за чем там пристально следить?), то сейчас можете быть немного удивлены тем фактом, что «Баварии» в принципе нужен новый тренер. За прошедший год немецкий гранд под руководством Ханси Флика выиграл 6 трофеев — чемпионат Германии, Кубок Германии, Лига чемпионов, Суперкубок Германии, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира, но даже такой команде нужны перемены.

Во-первых, новый сезон получается уже далеко не таким успешным, как предыдущий. «Бавария» Флика утратила ореол неуязвимости, вылетев из Кубка Германии от заштатного «Хольштайна» и проиграв в четвертьфинале Лиги чемпионов ПСЖ . Во-вторых, у Ханса-Дитера Флика не сложились отношения со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем (и это главная причина). В-третьих, немецкий специалист, кажется, нацелен на работу со сборной Германии, которая после Евро-2020 расстанется с Йоахимом Левом.

Немецкий футбольный союз заявил, что не станет обращаться ни к одному тренеру, который связан контрактом с другим работодателем, так что уход из «Баварии» со стороны Флика является выполнением необходимого условия для получения работы в сборной Германии, с которой он уже работал в роли спортивного директора и ассистента Йоахима Лева. В том числе во время победного ЧМ -2014.

Возможность поработать с Бундесманшафт — это мотив, но уход Флика из «Баварии» главным образом связан с тем, что между Хансом-Дитером и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем так и не установились отношения, способствующие эффективному функционированию клуба.

Как водится, у тренера и спортивного директора разные взгляды на формирование команды, причем «Бавария» в этом конфликте заняла сторону Салихамиджича. Вероятно, Флик доработает до конца сезона, выиграет еще одну «Серебряную Салатницу», а потом мы узнаем, что тренер и клуб «по обоюдному согласию» расторгли действующий до 2023 года контракт.

Нагельсманн — самый очевидный кандидат для «Баварии»

Ни для кого не секрет, что Бундеслига — охотничьи угодья «Баварии». Мюнхенский суперклуб регулярно притягивает лучших футболистов из Дортмунда, Гельзенкирхена, а теперь и Лейпцига, о чем свидетельствует недавний трансфер Дайота Упамекано, который призван заменить уходящего из «Баварии» Давида Алабу. Однако интересы мюнхенцев не ограничиваются футболистами, тем более в «Баварии» выучили урок из 2008 года, когда проморгали Юргена Клоппа, назначив вместо перспективного немецкого тренера громкое имя — Юргена Клинсманна, который даже сезон до конца не доработал. Филипп Лам позже писал в автобиографии, что уже после нескольких недель тренировок под руководством Клинсманна понимал, что это путь в никуда.

Впрочем, 41-летний Клопп из 2008-го с опытом работы только в «Майнце» стал бы куда большим экспериментом, чем 33-летний Нагельсманн в 2021-м. Юлиан все еще в нежном по тренерским меркам возрасте, но он уже успел построить симпатичный «Хоффенхайм» и вывести его в Лигу чемпионов, получить награду лучшему тренеру Германии в 30 лет и перейти на работу в более статусный «РБ Лейпциг», который уже выводил в полуфинал Лиги чемпионов и удерживает в тройке лучших команд Бундеслиги.

В текущих обстоятельствах Нагельсманн видится самым очевидным кандидатом на тренерский мостик «Баварии». Юлиан молодой, грамотный и прогрессивный специалист, стремящийся к стилистическому доминированию своих команд на поле. У него достаточно опыта, а прямо сейчас «РБ Лейпциг» под руководством Нагельсманна является главным преследователем «Баварии» в турнирной таблице Бундеслиги.

В том, что «Бавария» хочет назначить 33-летнего тренера, нет никакой сенсации, это абсолютно закономерно, особенно с учетом того, что Нагельсманн голоден до трофеев. В Мюнхене понимают, что «Баварии» после стольких лет доминирования нужен не просто классный и ответственный тренер, но и желательно специалист, не успевший пресытиться победами. Нагельсманн подходит идеально: он не тот, кто будет готовить на остывающем костре, он разожжет новое пламя и попытается достать своим огнем до небес.

Переход Нагельсманна может установить рекорд

В инсайде Bild говорится о том, что Нагельсманн принял предложение «Баварии», но клубы пока не ударили по рукам. Дело в том, что в контракте Юлиана с «РБ Лейпциг», который действует до 2023 года, нет пункта о досрочном прекращении сотрудничества, как это часто бывает у тренеров. Соглашение «Быков» с тренером предполагает, что Нагельсманн является таким же активом клуба, как любой футболист. Как тот же Упамекано, трансфер которого обошелся «Баварии» в 42.5 миллиона евро.

«РБ Лейпциг» не планирует просто так расставаться с перспективным тренером и уже обозначил отступные за Нагельсманна в размере 30 миллионов евро. «Бавария» намеревается уменьшить размер компенсации в ходе переговоров хотя бы до 20 миллионов евро. Скорее всего, клубы остановятся на каком-то среднем значении, а сегодняшняя новость о согласии Нагельсманна должна сделать «Лейпциг» сговорчивее. В любом случае «Баварии» придется раскошелиться ради Юлиана, рекорд практически неминуем: ни один клуб до сих пор не платил другому за переход тренера сумму, исчисляемую десятками миллионов евро.