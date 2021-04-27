«Реал» ни разу не обыгрывал «Челси» в официальных матчах

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27 апреля 2021, 20:41

«Реал» примет на своём поле «Челси» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

Мадридский клуб трижды встречался с «синими» в официальных матчах, однако ни разу не сумел победить. Команды играли в финале Кубка обладателей кубков УЕФА 1970/71. В первой встрече была зафиксирована ничья 1:1, а в переигровке «Челси» оказался сильнее (2:1). Ещё один матч между клубами состоялся в рамках Суперкубка УЕФА 1998 года, тогда «Челси» одержал победу со счётом 1:0.

Стоит отметить, что команды также встречались в неофициальных матчах. Клубы дважды играли между собой в Международном Кубке Чемпионов, тогда две победы праздновал «Реал». В 2013 году «сливочные» победили со счётом 3:1, а в 2016 году — 3:2.