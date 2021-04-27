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«Реал» ни разу не обыгрывал «Челси» в официальных матчах

27 апреля 2021, 20:41
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Реал» примет на своём поле «Челси» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

Мадридский клуб трижды встречался с «синими» в официальных матчах, однако ни разу не сумел победить. Команды играли в финале Кубка обладателей кубков УЕФА 1970/71. В первой встрече была зафиксирована ничья 1:1, а в переигровке «Челси» оказался сильнее (2:1). Ещё один матч между клубами состоялся в рамках Суперкубка УЕФА 1998 года, тогда «Челси» одержал победу со счётом 1:0.

Стоит отметить, что команды также встречались в неофициальных матчах. Клубы дважды играли между собой в Международном Кубке Чемпионов, тогда две победы праздновал «Реал». В 2013 году «сливочные» победили со счётом 3:1, а в 2016 году — 3:2.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
27 апреля в 21:58
Единственная команда, которую боится Реал - Барселона, что и было видно в матче недавно, хоть и результат положительный.
sv_1969
sv_1969
27 апреля в 21:21
Надеюсь и сегодня не выигравают
ABir
ABir
27 апреля в 21:18
Реал должен сегодня подправить эту статистику
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 апреля в 21:12
Значит сегодня будет первый раз.
shur
shur
27 апреля в 21:05
...началось в деревне утро!!! А завтра, Реал впервые........!!!!!! Победы Сливочным!!!
протон1
протон1
27 апреля в 20:51
посмотрим что будет сегодня
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 апреля в 20:50
Придется Пересу заняться судьями.
Еще один облом после провала СЛ он не переживет...
beefs
beefs
27 апреля в 20:49
чего гадать, подождите немного...
1bear
1bear
27 апреля в 20:44
думаю,что и сегодня Реал не победит !
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