Голы Влаховича приносят 65% очков «Фиорентины»

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович находится в прекрасной форме.
Голы сербского форварда приносят 65% очков Фиорентины в сезоне 2020/21. Влахович забил 17 голов в 32 играх Серии А в нынешнем сезоне, то есть на его счету 40% голов всей команды (42 забитых мяча). Только 4 из 17 голов нападающего не повлияли на результат матчей и набранные очки клуба в Серии А.
Напомним, что ранее Влахович повторил достижение бывшего футболиста «Ромы» и «Ювентуса» Мирко Вучинича.
Ну а Влаховичу удачи и побольше голов
Ну а Влаховичу удачи и побольше голов