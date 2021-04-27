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Голы Влаховича приносят 65% очков «Фиорентины»

27 апреля 2021, 18:44

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович находится в прекрасной форме.

Голы сербского форварда приносят 65% очков Фиорентины в сезоне 2020/21. Влахович забил 17 голов в 32 играх Серии А в нынешнем сезоне, то есть на его счету 40% голов всей команды (42 забитых мяча). Только 4 из 17 голов нападающего не повлияли на результат матчей и набранные очки клуба в Серии А.

Напомним, что ранее Влахович повторил достижение бывшего футболиста «Ромы» и «Ювентуса» Мирко Вучинича.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
27 апреля в 21:20
Отсутствие Кокорина приносит Фиалкам 65% очков...
Ну а Влаховичу удачи и побольше голов
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Брулин (раскрыть)
27 апреля в 19:44
Кокорина разве заставишь)))))
ДСА
ДСА
27 апреля в 19:38
Зарплату надо поднимать.
Ironigor
Ironigor
27 апреля в 18:54
БУДЬ ЗДОРОВ ДУШАН ВЛАХОВИЧ !!!
Брулин
Брулин
27 апреля в 18:48, ред.
А если бы еще и Кокоша играл то вместы бы набрали 105% наверное
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