Голы Влаховича приносят 65% очков «Фиорентины»

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27 апреля 2021, 18:44

Нападающий «Фиорентины» находится в прекрасной форме.

Голы сербского форварда приносят 65% очков Фиорентины в сезоне 2020/21. Влахович забил 17 голов в 32 играх Серии А в нынешнем сезоне, то есть на его счету 40% голов всей команды (42 забитых мяча). Только 4 из 17 голов нападающего не повлияли на результат матчей и набранные очки клуба в Серии А.

Напомним, что ранее Влахович повторил достижение бывшего футболиста «Ромы» и «Ювентуса» Мирко Вучинича.