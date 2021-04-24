20-летний Гортер установил рекорд по количеству «сухарей» в Нидерландах

Голкипер нидерландского клуба «Гоу Эхед Иглс» Джей Гортер установил уникальный рекорд.
20-летний вратарь побил достижение Томми ван Леувена по количеству сухих матчей в чемпионатах Нидерландов.
Гортер смог отстоять на ноль в 24 матчах (в 35 турах). Предыдущий рекорд составлял 23 матча в 30 турах.
«Гоу Эхед Иглс» выступает во втором по силе чемпионате Голландии, в данный момент клуб борется за попадание в Эре.
Ранее также сообщалось, что голкипер «Локомотива» Гильерме является лучшим вратарем РПЛ по количеству сухих матчей в нынешнем сезоне.