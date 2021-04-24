20-летний Гортер установил рекорд по количеству «сухарей» в Нидерландах

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24 апреля 2021, 11:01

Голкипер нидерландского клуба «Гоу Эхед Иглс» установил уникальный рекорд.

20-летний вратарь побил достижение Томми ван Леувена по количеству сухих матчей в чемпионатах Нидерландов.

Гортер смог отстоять на ноль в 24 матчах (в 35 турах). Предыдущий рекорд составлял 23 матча в 30 турах.

«Гоу Эхед Иглс» выступает во втором по силе чемпионате Голландии, в данный момент клуб борется за попадание в Эре.