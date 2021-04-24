ГлавнаяНовости

20-летний Гортер установил рекорд по количеству «сухарей» в Нидерландах

24 апреля 2021, 11:01

Голкипер нидерландского клуба «Гоу Эхед Иглс» Джей Гортер установил уникальный рекорд.

20-летний вратарь побил достижение Томми ван Леувена по количеству сухих матчей в чемпионатах Нидерландов.

Гортер смог отстоять на ноль в 24 матчах (в 35 турах). Предыдущий рекорд составлял 23 матча в 30 турах.

«Гоу Эхед Иглс» выступает во втором по силе чемпионате Голландии, в данный момент клуб борется за попадание в Эре.

Ранее также сообщалось, что голкипер «Локомотива» Гильерме является лучшим вратарем РПЛ по количеству сухих матчей в нынешнем сезоне.

Все новости
Ди Мария повторил рекорд ПСЖ по голевым передачам
Вчера, 23:14 Комментарии2
«Легия» стала чемпионом Польши в 15-й раз. Клуб установил рекорд страны
Вчера, 22:29 Комментарии4
Льоренте побил рекорд скорости в Примере этого сезона
Вчера, 09:16 Комментарии3
Бензема побил клубный рекорд «Реала», принадлежавший Роналду
Вчера, 01:55 Комментарии3
«Лацио» в матче с «Миланом» может повторить свой исторический рекорд
26 апреля Комментарии1
«Интер» выиграл 13 домашних матчей подряд в Серии А
25 апреля Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
ОПС
ОПС
24 апреля в 11:02
Молодец! продолжай в том же духе.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100