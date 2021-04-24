Холанд установил рекорд Бундеслиги по забитым голам

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд сделал дубль в матче Бундеслиги с «Вольфсбургом».
Норвежец побил рекорд турнира по количеству голов до достижения 21-летия (38 мячей).
Ранее рекорд принадлежал игроку «шмелей» Джейдону Санчо (36).
|Вольфсбург0 : 2Боруссия
|Матч завершен
Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд сделал дубль в матче Бундеслиги с «Вольфсбургом».
Норвежец побил рекорд турнира по количеству голов до достижения 21-летия (38 мячей).
Ранее рекорд принадлежал игроку «шмелей» Джейдону Санчо (36).