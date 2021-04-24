ГлавнаяНовости

Холанд установил рекорд Бундеслиги по забитым голам

24 апреля 2021, 18:56
ВольфсбургЛоготип футбольный клуб Вольфсбург0 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд сделал дубль в матче Бундеслиги с «Вольфсбургом».

Норвежец побил рекорд турнира по количеству голов до достижения 21-летия (38 мячей).

Ранее рекорд принадлежал игроку «шмелей» Джейдону Санчо (36).

Все новости
Ди Мария повторил рекорд ПСЖ по голевым передачам
Вчера, 23:14 Комментарии2
«Легия» стала чемпионом Польши в 15-й раз. Клуб установил рекорд страны
Вчера, 22:29 Комментарии4
Льоренте побил рекорд скорости в Примере этого сезона
Вчера, 09:16 Комментарии3
Бензема побил клубный рекорд «Реала», принадлежавший Роналду
Вчера, 01:55 Комментарии3
«Лацио» в матче с «Миланом» может повторить свой исторический рекорд
26 апреля Комментарии1
«Интер» выиграл 13 домашних матчей подряд в Серии А
25 апреля Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
25 апреля в 09:55
всё впереди у него !
Loko best
Loko best ответ Василий Корнечук (раскрыть)
24 апреля в 20:41
Ибрагимович некудышный пример,ЛЧ так и не выиграл,бегал по клубам как проститутка,на уровне сборных тоже нечего вспомнить...
Василий Корнечук
Василий Корнечук
24 апреля в 20:22, ред.
Холанд станет вторым Ибрагимвичем, если не лучше. еще один нападающий северной сборной.
VAN ARM
VAN ARM
24 апреля в 20:17
очередной и думаю не последний))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 апреля в 20:07
Холанд установит ещё кучу рекордов!
goalaktika
goalaktika
24 апреля в 19:38
Прорвало парня. Молодец
Leha-ha50
Leha-ha50
24 апреля в 19:27
Может и вытащит парень команду в ЛЧ. Пока то команда туда не попадает. Стабильности Боруссии явно не хватает. Будем надеяться , что команда все же добудет путевку в ЛЧ.
League1
League1
24 апреля в 19:25
Кто знает Джейдона Санчо? Почти никто, а он ведь действующий футболист....
ДАША Д
ДАША Д
24 апреля в 19:23
Хоть какая-то альтернатива Мбаппе.
STVA 1
STVA 1
24 апреля в 19:08
По ходу начинается его эра
Ironigor
Ironigor
24 апреля в 18:57
Это только начало !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100