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Капелло: «Бензема бегал за двоих, а Каземиро, похоже, не было на поле»

28 апреля 2021, 05:06
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Экс-наставник «Реала» Фабио Капелло поделился впечатлениями от игры бывшей команды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Челси» (1:1).

«Челси» вообще не пытался находить свободные пространства в центре.

За исключением сейва Куртуа после удара Вернера, голкиперы вообще не спасали свои ворота.

«Реал» играл на контратаках. Я ожидал, что это будет делать «Челси». Первый тайм был захватывающим. Второй прошёл иначе.

Я считаю, что Карим Бензема прямо сейчас входит в тройку лучших нападающих мира после Левандовски и Кейна. За Холандом будущее, а эти форварды играют в более крупных клубах, возможно, Кейн в не настолько крупном. У Бензема было два отличных эпизода, в одном из которых он забил гол. Карим является прекрасным ориентиром для «Реала», он бегал за двоих, даже за Каземиро, которого, похоже, не было на поле. Я никогда не видел такого сильного Бензема.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
28 апреля 2021 в 11:23
Для меня ничего нового Капелло не сказал. Я знал это давно и много раз спорил здесь с некоторыми персохейтерами Карима.
Рефери
Рефери ответ 112910415 (раскрыть)
28 апреля 2021 в 08:27
спасибо, поправили
112910415
112910415
28 апреля 2021 в 08:20
да уж, Карим с годами всё круче !
112910415
112910415
28 апреля 2021 в 08:19
эти форварды играют в более крупных клуба
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1253819/kapello-fabio-kazemiro
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 апреля 2021 в 08:13
Бензема один за двоих пахал!
Бубнин
Бубнин
28 апреля 2021 в 08:02
Крупный, сильный, бегает за двоих!
Эдмон
Эдмон
28 апреля 2021 в 06:34
Бензема просто монстр
mihaluch
mihaluch
28 апреля 2021 в 05:59
Без сомнения Бензима был лучшим.
Vladimir808
Vladimir808
28 апреля 2021 в 05:52
Бензема очень умный и тонкий игрок. Он в подыгрыше не имеет равных и реально лучший центр. Он и раньше был лучшим, но играя вместе с Роналду , приходилось таскать рояль и всегда был в тени. Сегодня, в этом стареющем составе, Карим много забивает и пасует. Он- лучший.
STVA 1
STVA 1
28 апреля 2021 в 05:46
Наверное Фабио прав
КЭТиК
КЭТиК
28 апреля 2021 в 05:23
Не все сыграли удачно.
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