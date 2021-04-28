Капелло: «Бензема бегал за двоих, а Каземиро, похоже, не было на поле»

Экс-наставник «Реала» поделился впечатлениями от игры бывшей команды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Челси» (1:1).

«Челси» вообще не пытался находить свободные пространства в центре.

За исключением сейва Куртуа после удара Вернера, голкиперы вообще не спасали свои ворота.

«Реал» играл на контратаках. Я ожидал, что это будет делать «Челси». Первый тайм был захватывающим. Второй прошёл иначе.

Я считаю, что Карим Бензема прямо сейчас входит в тройку лучших нападающих мира после Левандовски и Кейна. За Холандом будущее, а эти форварды играют в более крупных клубах, возможно, Кейн в не настолько крупном. У Бензема было два отличных эпизода, в одном из которых он забил гол. Карим является прекрасным ориентиром для «Реала», он бегал за двоих, даже за Каземиро, которого, похоже, не было на поле. Я никогда не видел такого сильного Бензема.