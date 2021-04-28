Аспиликуэта: «Мы могли забить „Реалу“ больше»

Защитник «Челси» подвёл итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (1:1).

Мы очень хорошо начали эту встречу: первые 20-25 минут, мы забили гол и могли забить больше. «Реал» отыгрался со стандарта. Мы знали, что будет трудно. Но это была только первая половина поединка, и мы сыграем снова в следующую среду.

Мы начали смело, знали, что должны показать свой лучший уровень игры. Нам не хватало последнего паса. В целом по игре можно сделать вывод, что мы хорошо выступили сегодня.

Гол Пулишича? Это был отличный финиш, прекрасное самообладание. Он потрясающий молодой футболист, который растёт и прогрессирует. Я очень рад его голу, потому что Пулишич очень важный игрок для нашей команды.