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Аспиликуэта: «Мы могли забить „Реалу“ больше»

вчера, 02:17
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта подвёл итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (1:1).

Мы очень хорошо начали эту встречу: первые 20-25 минут, мы забили гол и могли забить больше. «Реал» отыгрался со стандарта. Мы знали, что будет трудно. Но это была только первая половина поединка, и мы сыграем снова в следующую среду.

Мы начали смело, знали, что должны показать свой лучший уровень игры. Нам не хватало последнего паса. В целом по игре можно сделать вывод, что мы хорошо выступили сегодня.

Гол Пулишича? Это был отличный финиш, прекрасное самообладание. Он потрясающий молодой футболист, который растёт и прогрессирует. Я очень рад его голу, потому что Пулишич очень важный игрок для нашей команды.

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Все комментарии
1_DEIVID
1_DEIVID
вчера в 06:56
Упустили момент. Реал пройдёт дальше.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 05:13
Ну и Реал мог закидать гораздо больше.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 04:23
Чуть лучше шансы теперь у Челси.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 04:10
Челси не подвел. Неплохо
sv_1969
sv_1969
вчера в 02:55
Не получилось больше
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