Тухель: «Вернер снова упустил отличный момент»

Главный тренер «Челси» после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (1:1) отметил, что форвард «синих» испытывает проблемы с реализацией моментов.

Вернер упустил отличный момент в матче с «Вест Хэмом», и теперь сегодня он упустил ещё один отличный момент здесь. Это не помогает, но и не значит, что нужно плакать об этом или постоянно сожалеть. Что есть, то есть.

Есть миллионы людей, которым приходится иметь дело с куда более сложными вещами, чем с упущенными моментами. Это то, чем хорош спорт — завтра это никого не будет волновать. Сегодня мы были расстроены и разозлены в этот момент, но это нормально.

Вернер зол, возможно, расстроен. Завтра у него будет выходной, а через день он должен будет поднять голову. Он профессионал, отличный парень, который много работает. Он хорошо выбирает позиции, будем двигаться от этого.