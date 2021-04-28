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Тухель: «Вернер снова упустил отличный момент»

вчера, 02:41
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (1:1) отметил, что форвард «синих» Тимо Вернер испытывает проблемы с реализацией моментов.

Вернер упустил отличный момент в матче с «Вест Хэмом», и теперь сегодня он упустил ещё один отличный момент здесь. Это не помогает, но и не значит, что нужно плакать об этом или постоянно сожалеть. Что есть, то есть.

Есть миллионы людей, которым приходится иметь дело с куда более сложными вещами, чем с упущенными моментами. Это то, чем хорош спорт — завтра это никого не будет волновать. Сегодня мы были расстроены и разозлены в этот момент, но это нормально.

Вернер зол, возможно, расстроен. Завтра у него будет выходной, а через день он должен будет поднять голову. Он профессионал, отличный парень, который много работает. Он хорошо выбирает позиции, будем двигаться от этого.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
вчера в 10:22
При живом Жиру ставит тупого Вернера а потом еще и бормочет что-то. Тухлый тренер.
ДСА
ДСА
вчера в 04:24
А могли бы и победить.
STVA 1
STVA 1
вчера в 02:54
Реализация это бич Тимо
David Young
David Young
вчера в 02:50
Работать Тимо есть над чем. У него хорошие шансы стать лучше, в том числе и в том что касается реализации голевых моментов.
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