Зидан: «В целом „Реал“ доволен сегодняшним вечером»

Главный тренер «Реала» подвёл итоги первого домашнего полуфинального матча Лиги чемпионов. с «Челси» (1:1).

Мы были намного лучше во вторые 45 минут. Мы были гораздо более организованными. «Челси» мощно и быстро начал эту встречу, но я считаю, что итоговый результат справедлив.

Мы хотели высоко прессинговать игроков соперника, но когда у вас недостаточно хорошо это получается, всё становится труднее. Как только мы забили, то стали играть лучше и намного больше контролировать игру. Мы живы и идём во второй круг с идеей одержать победу. В целом мы довольны сегодняшним вечером.

Мы знали, что «Челси» хорошо играет на чужой половине поля, это конкурентоспособная команда, которая мало что позволяет. Они не просто так дошли до полуфинала.