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Зидан: «В целом „Реал“ доволен сегодняшним вечером»

вчера, 01:46
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги первого домашнего полуфинального матча Лиги чемпионов. с «Челси» (1:1).

Мы были намного лучше во вторые 45 минут. Мы были гораздо более организованными. «Челси» мощно и быстро начал эту встречу, но я считаю, что итоговый результат справедлив.

Мы хотели высоко прессинговать игроков соперника, но когда у вас недостаточно хорошо это получается, всё становится труднее. Как только мы забили, то стали играть лучше и намного больше контролировать игру. Мы живы и идём во второй круг с идеей одержать победу. В целом мы довольны сегодняшним вечером.

Мы знали, что «Челси» хорошо играет на чужой половине поля, это конкурентоспособная команда, которая мало что позволяет. Они не просто так дошли до полуфинала.

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Все комментарии
Cympak-05
Cympak-05 ответ Loko best (раскрыть)
вчера в 04:00
Как нет, если оно есть. Просто спорт такая вещь не всегда выигрывает сильнейший или тот кто должен или кто был лучше. Изначально предполагал, что из 4х оставшихся у синих больше всего шансов на финал. После этого матча в это больше начал верить. Но посмотрим, что будет в ответки. Чемпионы должны выигрывать они и выигрывают в основном ( почти всегда выигрывает один из чемпионов который должен был ).
vastudio
vastudio
вчера в 03:59
Конечно доволен, отскочили так отскочили))
Loko best
Loko best ответ Cympak-05 (раскрыть)
вчера в 03:06
Нет такого понятия в спорте как должны были проиграть/выиграть,тем и отличаются чемпионы он обычных команд,одни выигрывают,другие должны были выиграть....
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 02:59
Конечно свели в ничью матч который должны были проиграть.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 02:16
Зидан так уверен в себе?
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