Почеттино: «Трудно объяснить, почему „Ман Сити“ был лучше»

Главный тренер ПСЖ поделился мыслями после поражения в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

Были два разных тайма, мы хорошо сыграли в первом тайме, но трудно нейтрализовать такую команду, как «Сити». Мы заслуживали того, чтобы выйти вперед, но они были лучше нас и доминировали во втором тайме. Эти два гола были случайными, но они создали больше, чем мы.

Эти два гола очень разочаровывают. Трудно принять такое, но это может произойти, и это произошло в полуфинале. Это очень болезненно.

Трудно объяснить, почему они были лучше, но мы были лучше в первом тайме. С ними было трудно справиться, их физическое состояние было лучше, они были более агрессивными. Мы не проявили той энергии, которая требуется.