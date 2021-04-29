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Почеттино: «Трудно объяснить, почему „Ман Сити“ был лучше»

29 апреля 2021, 00:53
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мыслями после поражения в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

Были два разных тайма, мы хорошо сыграли в первом тайме, но трудно нейтрализовать такую команду, как «Сити». Мы заслуживали того, чтобы выйти вперед, но они были лучше нас и доминировали во втором тайме. Эти два гола были случайными, но они создали больше, чем мы.

Эти два гола очень разочаровывают. Трудно принять такое, но это может произойти, и это произошло в полуфинале. Это очень болезненно.

Трудно объяснить, почему они были лучше, но мы были лучше в первом тайме. С ними было трудно справиться, их физическое состояние было лучше, они были более агрессивными. Мы не проявили той энергии, которая требуется.

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Все комментарии
Pervomaez
Pervomaez
29 апреля в 07:36
Почетино не для псж
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 апреля в 07:19
ПСЖ две трети голов пропускает во втором тайме, пора уже об этом задуматься и правильно перераспределять нагрузки.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
29 апреля в 06:08
Потому что ваши сдохли после часа игры
Ironigor
Ironigor
29 апреля в 01:15
Ответ очень прост, - ПОТОМУ ЧТО ... !!!)
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