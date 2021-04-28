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Фонсека: «„Роме“ придётся очень сложно с МЮ. Они фавориты в Лиге Европы»

28 апреля 2021, 22:15
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед6 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека порассуждал о предстоящем противостоянии с «Манчестер Юнайтед» в 1/2 финала Лиги Европы.

Для нас этот матч невероятно важен. Мы не так часто доходим до еврокубкового полуфинала и прекрасно понимаем всю важность момента. Уже видели здесь наших болельщиков, и их поддержка нам очень пригодится. Нам противостоит великий клуб, который выглядит главным фаворитом на победу в турнире. Безусловно, нам придется очень сложно. «Юнайтед» — отличная команда, но у нас тоже есть амбиции.

Первый матч 1/2 финала ЛЕ МЮ — «Рома» состоится 29 апреля, начало — в 22:00 мск.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 апреля в 06:30
Рома обречена в этом противостоянии.
VeniaminS
VeniaminS
28 апреля в 22:55
МЮ выглядит получше,еще и дома.
Ironigor
Ironigor
28 апреля в 22:48
При всем уважении к Роме , но в этом противостоянии ей ловить нечего !!!
drug01
drug01
28 апреля в 22:18
Желаем удачи вперёд
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