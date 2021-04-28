Фонсека: «„Роме“ придётся очень сложно с МЮ. Они фавориты в Лиге Европы»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека порассуждал о предстоящем противостоянии с «Манчестер Юнайтед» в 1/2 финала Лиги Европы.
Для нас этот матч невероятно важен. Мы не так часто доходим до еврокубкового полуфинала и прекрасно понимаем всю важность момента. Уже видели здесь наших болельщиков, и их поддержка нам очень пригодится. Нам противостоит великий клуб, который выглядит главным фаворитом на победу в турнире. Безусловно, нам придется очень сложно. «Юнайтед» — отличная команда, но у нас тоже есть амбиции.
Первый матч 1/2 финала ЛЕ МЮ — «Рома» состоится 29 апреля, начало — в 22:00 мск.