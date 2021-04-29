«Челси» готов потратить на трансфер Лукаку 90 млн фунтов

The Sun сообщает, что «Челси» заинтересован в возвращении нападающего Ромелу Лукаку.
По данным источника, лондонский клуб готов заплатить за трансфер форварда «Интера» 90 млн фунтов.
«Челси» может продать нападающего Тэмми Абрахама, чтобы выручить средства на покупку Лукаку.
Лучше уж Холланд или Кейн. А Лукаку пусть в Реал идет если возьмут. 90 лямов фунтов за один топовый сезон в Италии много по сегодняшним ценам.
Лучше уж Холланд или Кейн. А Лукаку пусть в Реал идет если возьмут. 90 лямов фунтов за один топовый сезон в Италии много по сегодняшним ценам.