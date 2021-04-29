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«Челси» готов потратить на трансфер Лукаку 90 млн фунтов

29 апреля 2021, 10:47

The Sun сообщает, что «Челси» заинтересован в возвращении нападающего Ромелу Лукаку.

По данным источника, лондонский клуб готов заплатить за трансфер форварда «Интера» 90 млн фунтов.

«Челси» может продать нападающего Тэмми Абрахама, чтобы выручить средства на покупку Лукаку.

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ceret
ceret
29 апреля в 15:32
Кейн или Холланд . Лукаку нашел свою лигу ,ему лучше там остаться
vastudio
vastudio
29 апреля в 14:52
Так был же уже в Челси )))
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
29 апреля в 11:22
Не блистал он в АПЛ, поэтому его и продали в Интер. Может с Конте он и топ, только в Италии. Он стухнет в АПЛ, как в Манчестере стух и в Эвертоне он в играх с топами терялся.
Лучше уж Холланд или Кейн. А Лукаку пусть в Реал идет если возьмут. 90 лямов фунтов за один топовый сезон в Италии много по сегодняшним ценам.
Ironigor
Ironigor
29 апреля в 10:59
А кто же его отпустит из Интера , это пол команды !!!
dimagas2
dimagas2
29 апреля в 10:52
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