Неймар хочет вернуться в «Барселону», чтобы играть с Месси

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29 апреля 2021, 07:48

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар по-прежнему рассматривает возможность перехода в «Барселону».

Согласно источнику, несмотря на заявления бразильца в прессе об успешных переговорах с ПСЖ по новому контракту, Неймар вновь сообщил бывшим партнёрам по каталонской команде о желании вернуться в стан «сине-гранатовых», о чём также известно руководству «Барселоны».

Первостепенной причиной для 29-летнего футболиста называется желание вновь играть в одной команде с .