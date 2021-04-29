Неймар хочет вернуться в «Барселону», чтобы играть с Месси

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар по-прежнему рассматривает возможность перехода в «Барселону».
Согласно источнику, несмотря на заявления бразильца в прессе об успешных переговорах с ПСЖ по новому контракту, Неймар вновь сообщил бывшим партнёрам по каталонской команде о желании вернуться в стан «сине-гранатовых», о чём также известно руководству «Барселоны».
Первостепенной причиной для 29-летнего футболиста называется желание вновь играть в одной команде с Лионелем Месси.
Неймар также считает, что этим летом будет хорошая возможность осуществить этот трансфер, если он не станет продлевать контракт с ПСЖ. В таком случае парижскому клубу придётся продать игрока либо через год отпустить его бесплатно.