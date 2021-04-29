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Неймар хочет вернуться в «Барселону», чтобы играть с Месси

29 апреля 2021, 07:48

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар по-прежнему рассматривает возможность перехода в «Барселону».

Согласно источнику, несмотря на заявления бразильца в прессе об успешных переговорах с ПСЖ по новому контракту, Неймар вновь сообщил бывшим партнёрам по каталонской команде о желании вернуться в стан «сине-гранатовых», о чём также известно руководству «Барселоны».

Первостепенной причиной для 29-летнего футболиста называется желание вновь играть в одной команде с Лионелем Месси.

Неймар также считает, что этим летом будет хорошая возможность осуществить этот трансфер, если он не станет продлевать контракт с ПСЖ. В таком случае парижскому клубу придётся продать игрока либо через год отпустить его бесплатно.

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Все комментарии
SoberBober
SoberBober
29 апреля в 12:11
Зачем? Он же говорил на днях, что "счастлив в Париже")
kella
kella
29 апреля в 12:09
Такие мысли навеяло поражение в ЛЧ. Еще одно поражение и будут слезы!
112910415
112910415
29 апреля в 10:12
может быть, выкупит свой контракт ?!
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
29 апреля в 09:27, ред.
Вообще не слишком умное решение. Барселона сейчас хуже ПСЖ и это показало их недавнее противостояние в лиге чемпионов.
Только когда финансовое состояние в Барселоне станет получше, тогда может быть. Но пока ковид никто не отменял.
Неймар к тому времени уже может и карьеру закончить.
Барселоне надо избавиться от лишнего балласта, накупленного за сотни миллионов, чтобы потянуть и Месси и Неймара. Сейчас это выглядит почти нереальным.
Скорее всего Неймар делает все эти заявления, чтобы ПСЖ поднял ему зарплату по новому контракту.
Beka_byaka
Beka_byaka
29 апреля в 08:59
Тошнит уже от таких новостей ...
Alex12357
Alex12357
29 апреля в 08:55
Поживём -увидим,очень жаль Неймара ,но ПСЖ-это не его уровень,это нужно признать.
stanichnik
stanichnik
29 апреля в 08:47
Это на него так домашнее поражение от МС повлияло.
ЮЗИК
ЮЗИК
29 апреля в 08:42
Завёл старую пластинку
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 апреля в 08:41
Этого от Неймара можно ожидать:
mihaluch
mihaluch
29 апреля в 08:21
Хотеть можно по разному.
Leha-ha50
Leha-ha50
29 апреля в 08:13, ред.
Зачем вы девушки красивых любите
Непостоянная у них любовь.
Это как раз про Неймара. Парень просто сам уже не знает , чего он хочет. То он счастлив в ПСЖ и Месси туда зовет, то он сам хочет вернуться в Барселону, то решил продлить контракт с ПСЖ, то опять ностальгия по Барселоне просыпается. Давно папа на эту тему не высказывался. Хотелось бы знать , что он думает по этому поводу???
Ждем очередного изменения желания от Неймара, у него же семь пятниц на неделе.
Всем здоровья.
Мessi 10
Мessi 10
29 апреля в 08:09
Он после каждого поражения хочет вернуться))
Утка скорее всего, он сам на днях сказал, что его все устраивает.
shlomo
shlomo
29 апреля в 08:05
Опять в тень хочет ...:))))
Caniggia
Caniggia
29 апреля в 08:03
После вчерашней баранки от МС, переобувальщик взялся за старое любимое нытьё.
Elliada
Elliada
29 апреля в 07:52
Санта Барбара надоела
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
29 апреля в 07:51
Ещё и Суареса туда вернуть.
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