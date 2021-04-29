Разработчик Pro Evolution Soccer объявил о сотрудничестве с «Наполи»

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29 апреля 2021, 11:39

Официальный сайт KONAMI объявил о подписании долгосрочного соглашения о партнерстве с «Наполи».

Начиная с сезона 2022/23 видеоигра Pro Evolution Soccer ( PES ) будет иметь эксклюзивную лицензию на символику и атрибуты клуба. Кроме того, с 1 июля 2021 года KONAMI станет официальным партнёром спортивного центра «Наполи».

Стоит отметить, что Pro Evolution Soccer имеет лицензии и других клубов Серии А, среди которых «Лацио», «Рома» и «Ювентус». Однако в прошлом году игра лишилась лицензий «Милана» и «Интера».