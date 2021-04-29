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Разработчик Pro Evolution Soccer объявил о сотрудничестве с «Наполи»

29 апреля 2021, 11:39

Официальный сайт KONAMI объявил о подписании долгосрочного соглашения о партнерстве с «Наполи».

Начиная с сезона 2022/23 видеоигра Pro Evolution Soccer (PES) будет иметь эксклюзивную лицензию на символику и атрибуты клуба. Кроме того, с 1 июля 2021 года KONAMI станет официальным партнёром спортивного центра «Наполи».

Стоит отметить, что Pro Evolution Soccer имеет лицензии и других клубов Серии А, среди которых «Лацио», «Рома» и «Ювентус». Однако в прошлом году игра лишилась лицензий «Милана» и «Интера».

Разработчик Pro Evolution Soccer объявил о сотрудничестве с «Наполи»

Напомним, что в PES 2021 Криштиану Роналду и Лионель Месси впервые оказались вместе на обложке футбольного симулятора.

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katalonez
katalonez
29 апреля в 15:05
Патч решает вопросы по лицензиям с любым клубом))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 апреля в 12:13
Хорошие спонсоры всем нужны!
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