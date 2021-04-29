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«ЦСКА всегда будет первым». Акинфеев поздравил ЖФК ЦСКА с юбилеем

29 апреля 2021, 11:56

Сегодня, 29 апреля, 5 лет исполнилось женской команде ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба «армейцев».

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил женскую команду с праздником.

Дорогие наши девушки, вам всего лишь 5 лет, но за эти годы вы сделали колоссальную разницу. Вы выиграли два чемпионства, радуете своими победами и зовёте народ на стадион. Я вижу, как с каждым матчем прибавляется всё больше и больше болельщиков. Процветания вам, успехов и без травм, хорошего настроения, только побед и ЦСКА всегда будет первым. С юбилеем!

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Все комментарии
cska1948
cska1948
29 апреля в 18:06
Столько поздравлений, а главных слов никто не сказал!
Милые девушки! Радуйте нас не только красивой игрой, но и своей женской красотой и обаянием! Успехов вам не только на футбольном поле, но и в личной жизни! Любите и будьте любимыми!
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
29 апреля в 18:03
Блин,в хоккее уже второй,да и в баскетболе-"почти",а других и нет...
cska1948
cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
29 апреля в 17:59
Ну почему не полноценна. Я думаю, этот клич подходит ко всем видам спорта, в которых ЦСКА принимает участие и женский футбол не исключение. К тому же, два чемпионства за пять лет существования, вполне достойный результат!
ЦСКА всегда будет ПЕРВЫМ!
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
29 апреля в 17:52
Как завещал "Почётный болельщик ЦСКА В.И.Ленин"-"Мы пойдём другим путём!".
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
29 апреля в 17:51
Игорь "боевой клич" применил для раскрутки и индентификации нового клуба,а без мужской команды эта характеристика неполноценна.
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
29 апреля в 17:47
    cska1948
    cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
    29 апреля в 17:44
    Вроде Гинер к ЖФК ЦСКА отношения не имеет.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
    29 апреля в 16:41
    У Спартака лозунг "Спартак-чемпион" не всех заборах уже много много лет. Результат : 1 чемпионство в 21 веке. И ничего - пыжатся, считая себя "народной" командой.
    Союзник противников
    Союзник противников
    29 апреля в 14:40
    Громко,но теперь не скоро,видимо.Особенно если Гинер уйдёт.
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    29 апреля в 12:30
    воспитанник хоккейного ЦСКА Сергей Толчинский поздравил женскую команду?
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    29 апреля в 12:27
    Мужики ЦСКА равнение на ЖФК ЦСКА !!!
    С юбилеем !!!
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
    29 апреля в 12:26
    Поздравляю женскую команду ЦСКА с юбилеем и пожелаю стать такой же самой титулованной как мужской ПФК ЦСКА.
    blitz
    blitz
    29 апреля в 12:23
    Присоединяюсь к поздравлениям - успехов и только побед.
    ABir
    ABir
    29 апреля в 12:22
    Все хорошо и правильно сказал Игорь, только про «всегда» погорячился
    berda2003
    berda2003
    29 апреля в 12:21
      Свидетель Великой Победы
      Свидетель Великой Победы
      29 апреля в 12:19
      С юбилеем женскую команду ЦСКА.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      29 апреля в 12:18
      Присоеденяюсь к поздравлениям от Игоря!
      Великолепный
      Великолепный
      29 апреля в 12:14
      Процветания вам, успехов и без травм, хорошего настроения, только побед и ЦСКА всегда будет первым. С юбилеем!
      Futurista
      Futurista ответ stanichnik (раскрыть)
      29 апреля в 12:11, ред.
      Но говорит, что ЦСКА всегда будет первым)...странное заявление в поздравлении девушкам...
      LOpp
      LOpp
      29 апреля в 12:08
      в честь юбилей, надо ЖФК цска отменить все красные карточки
      stanichnik
      stanichnik
      29 апреля в 11:58
      Галантный кавалер на возраст дам не намекает)))
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