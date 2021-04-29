«ЦСКА всегда будет первым». Акинфеев поздравил ЖФК ЦСКА с юбилеем

Сегодня, 29 апреля, 5 лет исполнилось женской команде ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба «армейцев».
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил женскую команду с праздником.
Дорогие наши девушки, вам всего лишь 5 лет, но за эти годы вы сделали колоссальную разницу. Вы выиграли два чемпионства, радуете своими победами и зовёте народ на стадион. Я вижу, как с каждым матчем прибавляется всё больше и больше болельщиков. Процветания вам, успехов и без травм, хорошего настроения, только побед и ЦСКА всегда будет первым. С юбилеем!
ЖФК #ЦСКА сегодня исполняется 5 лет! Поздравляем @wfccska с праздником! pic.twitter.com/dceFLDK2PO— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 29, 2021