«Милан» не будет увольнять Пиоли, даже если клуб не попадёт в ЛЧ

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29 апреля 2021, 13:20

Сообщается, что «Милан» не собирается увольнять главного тренера команды .

Недавно в Сети ходили разговоры, что миланский клуб будет готов расстаться с тренером, если «россонери» по итогам сезона не попадут в Лигу чемпионов.

Однако Tuttosport сегодня опроверг эту информацию, заявив, что «Милан» готов и дальше сотрудничать с Пиоли, контракт с которым рассчитан до 2022 года.

После 33-го тура «Милан» располагается на 5-м месте в таблице Серии А, что гарантирует попадание только в Лигу Европы.