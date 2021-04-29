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«Милан» не будет увольнять Пиоли, даже если клуб не попадёт в ЛЧ

29 апреля 2021, 13:20

Сообщается, что «Милан» не собирается увольнять главного тренера команды Стефано Пиоли.

Недавно в Сети ходили разговоры, что миланский клуб будет готов расстаться с тренером, если «россонери» по итогам сезона не попадут в Лигу чемпионов.

Однако Tuttosport сегодня опроверг эту информацию, заявив, что «Милан» готов и дальше сотрудничать с Пиоли, контракт с которым рассчитан до 2022 года.

После 33-го тура «Милан» располагается на 5-м месте в таблице Серии А, что гарантирует попадание только в Лигу Европы.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 апреля в 16:40
Насколько помню у Пиоли все время начиналось все за здравие, потом энтузиазм сходил на нет, идеи подходили к концу и результаты становились все пессимистичнее. Тренер своеобразный, способный на определенный стадии принести успех и результат, но главное потом с ним вовремя расстаться.
katalonez
katalonez
29 апреля в 15:03
А что Милан собирается делать в ЛЧ с такой дырявой обороной?
Ozabot
Ozabot
29 апреля в 13:35
Нужно увольнять. Тренер неплохой, но уже выдал свой максимум и исчерпал потенциал. Нужен кто-то посильнее характером и способный изобретать новые идеи.
mihaluch
mihaluch
29 апреля в 13:32
От добра добра не ищут.
КЭТиК
КЭТиК
29 апреля в 13:21
Похоже Милан действительно не попадет в Лигу Чемпионов.
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