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Зидан может возглавить «Ювентус», всё будет зависеть от проекта клуба

29 апреля 2021, 12:23

«Ювентус» может уволить Андреа Пирло после окончания нынешнего сезона.

Как сообщается, основным кандидатом на должность нового главного тренера туринского клуба является Массимилиано Аллегри, однако «бьянконери» также рассматривают вариант с приглашением Зинедина Зидана. Ещё одним претендентом на пост наставника «Ювентуса» является Дженнаро Гаттузо из «Наполи».

Итальянская газета Tuttosport утверждает, что шансы на то, что Зидан возглавит «Ювентус», составляют 30%. Французского специалиста не волнуют деньги, всё будет зависеть от проекта развития команды. Кроме того, Зидан хотел бы, чтобы нападающий Криштиану Роналду, с которым он работал в «Реале», остался в «Ювентусе».

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Все комментарии
112910415
112910415
29 апреля в 16:47
что-то не удаётся поверить ...
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
29 апреля в 16:26
Только не Зидан, посмотрите как он справляется с эпидемии травм в реале. Борется за ла лигу и лч.
Ozabot
Ozabot
29 апреля в 15:21
Гаттузо в «Ювентусе»? Опасно для остальных клубов. Если он с кризисными клубами проворачивает сумасшедшие пируэты, то с богатеньким «Ювентусом» сделает ужасную машину убийств, где даже Рабьо будет играть на полную катушку своей зарплаты. Гаттузо сейчас тренер с самым большим потенциалом на будущее. Умеет ставить оборону и уже научился в атаку. Через год научится в стабильность и станет кошмаром любого тренера в Европе.
Пусть лучше Зидан. Посмотрим на него в Италии.
Кьянти
Кьянти
29 апреля в 15:13
В кои-то веки хоть об одном тренере написали, что его интересуют не деньги, а проект.Обычно в первых строках таких новостей пишут: ...зарплата специалиста составит миллиард евро в неделю...ахах
А ведь действительно, неужели таким выдающиися людям, которые уже заработали, сколько, что вряд-ли успеешь потратить интересно работать и рвать жилы только лишь за бабло???
eleven LC
eleven LC
29 апреля в 14:23
Очень надеюсь что Зидан останется тренером Реала ещё много лет
Уверен если бы не эпидемия травм в этом сезоне то Реал бы играл лучше,хотя он и с травмами играет в полуфинале лч и борется за чемпионство
Ванечка
Ванечка
29 апреля в 12:56
Опять непонятная рокировка...
Ironigor
Ironigor
29 апреля в 12:52
Очень даже может быть. Да только как я думаю Зидан останется в Реале, его там всё устраивает. Гаттузо может останется в Наполи или перейдёт в Фиорентину . Его ждут в Фиорентине если... , там есть нюансы. А вот Аллегри может возглавить Юве, наиболее вероятная история. Тем более его ждут и хотят видеть большинство болельщиков Юве. Ну вот как-то так !!!
Всем Добра !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
29 апреля в 12:47, ред.
Все трое спички тянуть будут???
Опасный хулиган
Опасный хулиган
29 апреля в 12:40
а после Ювентуса Зидан возглавит Бордо
ATG
ATG
29 апреля в 12:38
Было бы интересное назначение!!!
ABir
ABir
29 апреля в 12:33
Осталось завершить победой с Реалом чемпионат Испании, взять Кубок ЛЧ и можно переходить в Юве. Даже если и не выиграет, с Реалом ему будет уже не так интересно
drug01
drug01
29 апреля в 12:31
Надо думать и смотреть
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