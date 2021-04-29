Зидан может возглавить «Ювентус», всё будет зависеть от проекта клуба

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29 апреля 2021, 12:23

«Ювентус» может уволить после окончания нынешнего сезона.

Как сообщается, основным кандидатом на должность нового главного тренера туринского клуба является , однако «бьянконери» также рассматривают вариант с приглашением . Ещё одним претендентом на пост наставника «Ювентуса» является из «Наполи».

Итальянская газета Tuttosport утверждает, что шансы на то, что Зидан возглавит «Ювентус», составляют 30%. Французского специалиста не волнуют деньги, всё будет зависеть от проекта развития команды. Кроме того, Зидан хотел бы, чтобы нападающий , с которым он работал в «Реале», остался в «Ювентусе».