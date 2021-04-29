Зидан может возглавить «Ювентус», всё будет зависеть от проекта клуба

«Ювентус» может уволить Андреа Пирло после окончания нынешнего сезона.
Как сообщается, основным кандидатом на должность нового главного тренера туринского клуба является Массимилиано Аллегри, однако «бьянконери» также рассматривают вариант с приглашением Зинедина Зидана. Ещё одним претендентом на пост наставника «Ювентуса» является Дженнаро Гаттузо из «Наполи».
Итальянская газета Tuttosport утверждает, что шансы на то, что Зидан возглавит «Ювентус», составляют 30%. Французского специалиста не волнуют деньги, всё будет зависеть от проекта развития команды. Кроме того, Зидан хотел бы, чтобы нападающий Криштиану Роналду, с которым он работал в «Реале», остался в «Ювентусе».
Всем Добра !!!
Всем Добра !!!
А ведь действительно, неужели таким выдающиися людям, которые уже заработали, сколько, что вряд-ли успеешь потратить интересно работать и рвать жилы только лишь за бабло???
А ведь действительно, неужели таким выдающиися людям, которые уже заработали, сколько, что вряд-ли успеешь потратить интересно работать и рвать жилы только лишь за бабло???