На матче «Зенит» — «Локомотив» будет заполняемость трибун на 75 %

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29 апреля 2021, 14:19

Согласно решению властей Санкт-Петербурга, матч между «Зенитом» и «Локомотивом» в 28-м туре РПЛ пройдёт с 75 % заполняемостью трибун.

Ранее появилась информация, что «Зенит» получил разрешение от властей Санкт-Петербурга заполнить стадион «Газпром Арена» на 100% в матче с «Локомотивом». Однако после в петербургском клубе опровергли данные сведения.