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На матче «Зенит» — «Локомотив» будет заполняемость трибун на 75 %

29 апреля 2021, 14:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Согласно решению властей Санкт-Петербурга, матч между «Зенитом» и «Локомотивом» в 28-м туре РПЛ пройдёт с 75 % заполняемостью трибун.

Ранее появилась информация, что «Зенит» получил разрешение от властей Санкт-Петербурга заполнить стадион «Газпром Арена» на 100% в матче с «Локомотивом». Однако после в петербургском клубе опровергли данные сведения.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
30 апреля в 07:26
Питерские наверняка предвкушают празднование уже после матча. Но Локо нонече, не то что давеча. Да и сзади на пятки пятаки наступают. Так что будет битва. Николич показал себя хорошим тактиком. В команде, а это видно невооруженным глазом, благоприятный микроклимат. 50 на 50 шансы у команд. ЛОКО ВПЕРЁД!!!
Палыч82
Палыч82
29 апреля в 23:06
Зенит заслужил чемпионства по итогам всего сезона. Локомотив только после зимней паузы встрепенулся и возможно является наиболее сильной на данный период командой страны.
Жаль, что в предстоящем матче сталкиваются их интересы. Зенит объективно и логично хочет завоевать чемпионство на родном стадионе, но может при этом сделать подарок заклятому врагу. При том, если Николич продолжит держать команду в тонусе,и она даже сумеет укрепиться в межсезонье, то при не такой ужасной жеребьевке, как в последние 2 сезона в ЛЧ, у железнодорожников есть шанс выступить достойнее прежних лет. Так что обеим командам отступать некуда и нет резона делать друг другу реверансы. Лишь бы без травм и уймы фолов на на поле. Хорошей игры
lotsman
lotsman ответ mag57 (комментарий удален) (раскрыть)
29 апреля в 20:34
К метро никто претензии не предъявит, а к клубу, если будет нарушена квота, желающих предъявить претензии, вплоть до техпоражения, найдётся не мало.
stanichnik
stanichnik
29 апреля в 15:48
Бесполезная и самое главное неэффективная ограничительная мера. Матчи за титул переходят в решающую стадию. Болельщики обеих команд, да и другие любители футбола ждут окончания развязки. Поэтому к очной, возможно решающей встрече такой повышенный интерес. Можно с уверенностью сказать, что проходящую в эти выходные игру будут смотреть не только на стадионе, но и в переполненных спортивных барах и кафе. И в случае победы хозяев, тысячи болельщиков будут до утра праздновать третью подряд победу своего клуба, и никакие запретные меры не не остановят этот процесс. Так что у футбольных властей ещё есть время подумать и отменить абсурдное решение, ограничить на четверть посещение зрителями этого матча.
Союзник противников
Союзник противников ответ ДАША Д (раскрыть)
29 апреля в 14:34
...и не только деньги-душа Митрофана МедвеДюкова требует акта воцарения на трон во всепитерском масштабе!
drug01
drug01
29 апреля в 14:34
Это совсем хорошо
mihaluch
mihaluch
29 апреля в 14:33
А кто их там считать будет.
ДАША Д
ДАША Д
29 апреля в 14:27
Разрешат все 100%. Деньги же.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 апреля в 14:24
Пожелаю Локо победы!
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