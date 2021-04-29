На матче «Зенит» — «Локомотив» будет заполняемость трибун на 75 %

Согласно решению властей Санкт-Петербурга, матч между «Зенитом» и «Локомотивом» в 28-м туре РПЛ пройдёт с 75 % заполняемостью трибун.
Ранее появилась информация, что «Зенит» получил разрешение от властей Санкт-Петербурга заполнить стадион «Газпром Арена» на 100% в матче с «Локомотивом». Однако после в петербургском клубе опровергли данные сведения.
Жаль, что в предстоящем матче сталкиваются их интересы. Зенит объективно и логично хочет завоевать чемпионство на родном стадионе, но может при этом сделать подарок заклятому врагу. При том, если Николич продолжит держать команду в тонусе,и она даже сумеет укрепиться в межсезонье, то при не такой ужасной жеребьевке, как в последние 2 сезона в ЛЧ, у железнодорожников есть шанс выступить достойнее прежних лет. Так что обеим командам отступать некуда и нет резона делать друг другу реверансы. Лишь бы без травм и уймы фолов на на поле. Хорошей игры
Жаль, что в предстоящем матче сталкиваются их интересы. Зенит объективно и логично хочет завоевать чемпионство на родном стадионе, но может при этом сделать подарок заклятому врагу. При том, если Николич продолжит держать команду в тонусе,и она даже сумеет укрепиться в межсезонье, то при не такой ужасной жеребьевке, как в последние 2 сезона в ЛЧ, у железнодорожников есть шанс выступить достойнее прежних лет. Так что обеим командам отступать некуда и нет резона делать друг другу реверансы. Лишь бы без травм и уймы фолов на на поле. Хорошей игры