Клубы, вышедшие из Суперлиги, не должны платить штраф банку JP Morgan

Клубы, которые приняли решение покинуть проект Суперлиги, не должны платить денежный штраф банку JP Morgan за отказ от участия в турнире, сообщает журналист Тарик Панья в твиттере:

Клубы не должны JP Morgan ни единого пенни. Насколько я понимаю, банк покрыл свои расходы и списал все на неудачную сделку. Такое случается.

Что касается требований о возмещении убытков, то тут дело в клубах и консалтинговой фирме Key Capital.

В контракте предусматривались штрафы в случае, если команды выходили из Суперлиги после ее начала, а также после того, как кредитор и вещатели внесли свои деньги в проект. Но этого не произошло, проект развалился за 48 часов.