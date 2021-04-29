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Клубы, вышедшие из Суперлиги, не должны платить штраф банку JP Morgan

29 апреля 2021, 21:52

Клубы, которые приняли решение покинуть проект Суперлиги, не должны платить денежный штраф банку JP Morgan за отказ от участия в турнире, сообщает журналист Тарик Панья в твиттере:

Клубы не должны JP Morgan ни единого пенни. Насколько я понимаю, банк покрыл свои расходы и списал все на неудачную сделку. Такое случается.

Что касается требований о возмещении убытков, то тут дело в клубах и консалтинговой фирме Key Capital.

В контракте предусматривались штрафы в случае, если команды выходили из Суперлиги после ее начала, а также после того, как кредитор и вещатели внесли свои деньги в проект. Но этого не произошло, проект развалился за 48 часов.

Напомним, что СМИ сообщали о возможном штрафе в размере 150 млн евро.

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dzvinka
dzvinka
29 апреля в 23:09
да это было понятно даже по тому как быстро повыходили
Пьемонтский посоxоносец
Пьемонтский посоxоносец
29 апреля в 22:37
Ничего, УЕФА покроет издержки этим иудам.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
29 апреля в 22:15
Какой джи пи. Подождите немного. С таким подходом скоро кредиторы будут напрямую подавать запросы к УЕФА.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 апреля в 22:05
Всем надо денеХ...
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