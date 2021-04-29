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Глава Spotify: «Болею за „Арсенал“ с 8 лет. Хочу вернуть ему былую славу»

29 апреля 2021, 05:02

Основатель и генеральный директор Spotify Даниэль Эк подтвердил слухи о своём намерении приобрести лондонский «Арсенал».

Я хочу сделать, как мне кажется, очень привлекательное предложение для владельцев «Арсенала», и надеюсь, что они меня услышат. Я очень серьёзен, и у меня есть все необходимые средства.

Я болею за «Арсенал» с восьми лет. Это моя команда. Я люблю его историю, люблю игроков и, конечно, болельщиков. Так что глядя на всё это, я вижу прекрасную возможность установить истинные цели для клуба и вернуть ему былую славу.

Хочу, чтобы клуб стал лучше. В этом мой главный интерес.

Ранее сообщалось о том, что Эк предложит нынешнему владельцу «Арсенала» Стэну Кронке продать клуб за 1,8 млрд фунтов.

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Все комментарии
Giriilou
Giriilou
30 апреля в 20:48
Надо владельцам Арсенала предложить ему подписку на месяц с автопродлением оформить))
SHMEL
SHMEL
29 апреля в 07:52
Добавит пару сотен лямов и купит.
Василий 50
Василий 50
29 апреля в 05:38
Придется много денег вложить.
STVA 1
STVA 1
29 апреля в 05:20
Это не аргумент для Кронке
ОПС
ОПС
29 апреля в 05:19
Попытка не пытка. Пробуй.
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