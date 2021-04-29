Глава Spotify: «Болею за „Арсенал“ с 8 лет. Хочу вернуть ему былую славу»

Основатель и генеральный директор Spotify Даниэль Эк подтвердил слухи о своём намерении приобрести лондонский «Арсенал».

Я хочу сделать, как мне кажется, очень привлекательное предложение для владельцев «Арсенала», и надеюсь, что они меня услышат. Я очень серьёзен, и у меня есть все необходимые средства.

Я болею за «Арсенал» с восьми лет. Это моя команда. Я люблю его историю, люблю игроков и, конечно, болельщиков. Так что глядя на всё это, я вижу прекрасную возможность установить истинные цели для клуба и вернуть ему былую славу.

Хочу, чтобы клуб стал лучше. В этом мой главный интерес.