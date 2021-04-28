Глава Spotify Эк предложит Кронке 1,8 млрд фунтов за «Арсенал»

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28 апреля 2021, 22:47

«Арсенал» может приобрести основатель и глава музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк.

Sky Sports сообщает, что Эк в скором времени направит официальное предложение владельцу лондонского клуба Стэну Кронке о покупке «Арсенала».

Сумма предложения должна составить 1,8 миллиарда фунтов. Поддержку Эку выразили Тьерри Анри, Деннис Бергкамп и Патрик Виейра.

Отмечается, что бизнесмен не рассчитывает получить положительный ответ после первого предложения — он готов к длительным переговорам.

Ранее компания Кронке сделала заявление касательно слухов о продаже клуба.