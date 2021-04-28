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Глава Spotify Эк предложит Кронке 1,8 млрд фунтов за «Арсенал»

28 апреля 2021, 22:47

«Арсенал» может приобрести основатель и глава музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк.

Sky Sports сообщает, что Эк в скором времени направит официальное предложение владельцу лондонского клуба Стэну Кронке о покупке «Арсенала».

Сумма предложения должна составить 1,8 миллиарда фунтов. Поддержку Эку выразили Тьерри Анри, Деннис Бергкамп и Патрик Виейра.

Отмечается, что бизнесмен не рассчитывает получить положительный ответ после первого предложения — он готов к длительным переговорам.

Ранее компания Кронке сделала заявление касательно слухов о продаже клуба.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
29 апреля в 10:25
там, вроде, как и российский пакет есть, но небольшой и может кто из "наших" сподобится пойти по стопам абрамовича? Хотя, какая разница, кому принадлежит клуб? Дело ведь не в этом...
zdeniss
zdeniss
29 апреля в 10:15, ред.
Отдавай! Хотя это точно не последняя цена, на 2,9 сойдутся
Dirty_Harry
Dirty_Harry
29 апреля в 07:57
Надеюсь Арсенал тульский
112910415
112910415
29 апреля в 06:53
хуже не будет, хуже некуда !
остро нужны перемены
Остапчук 67
Остапчук 67
29 апреля в 05:34
Да уж, дорого стоит футбол...
Nazi
Nazi
29 апреля в 00:36
    dzvinka
    dzvinka
    28 апреля в 23:49
    Арсенал будет дешеветь, если кронка не продаст.
    Futurista
    Futurista ответ particular (раскрыть)
    28 апреля в 23:41
    Приветствую...это иллюзия)...такие люди считают каждый $...хотя верно, что они любят поторговаться по той же причине...
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ SHMEL258 (раскрыть)
    28 апреля в 23:40
    Вам не надо печалиться. Я нутром чувствую, что надвигается большая беда для моей родной Украины. И это не только и не столько война на востоке моей исторической родины.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    28 апреля в 23:35
    Таким шляхом не надо нам суперлигу. Английский чемпионат фактически превращается в суперлигу. Надо взять Реал и суперфинансовая лига готова.
    SHMEL258
    SHMEL258
    28 апреля в 23:26
    Почему я не вижу в поддержавших решение Петрова и Боширова? Не те люди этот вопрос решают...
    particular
    particular
    28 апреля в 23:19
    Приятно, наверное, торговаться вокруг ярдовой суммы, когда плюс-минус миллион - не на что не влияют 😉
    STVA 1
    STVA 1 ответ vastudio (раскрыть)
    28 апреля в 23:13, ред.
    Помощь нужна???)))
    Брулин
    Брулин
    28 апреля в 23:08
    Вот бы все получилось.
    Хуже чем с Кронке навряд ли будет.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    28 апреля в 23:07
    Хоть бы согласился
    vastudio
    vastudio
    28 апреля в 23:05
    Данила, мы согласны, перекидывай бабки, Кронке везём в направлении леса)
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    28 апреля в 23:01
    Кроенке, не будь негодяем, продай клуб тем, кто хочет его развивать, а не гробить
    Ironigor
    Ironigor
    28 апреля в 22:52
    Кронке поигрался , дай другим !!! У тебя всё равно ничего не получилось !!! Всем Добра !!!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    28 апреля в 22:48
    Думаю Арсенал стоит больше
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