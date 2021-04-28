Глава Spotify Эк предложит Кронке 1,8 млрд фунтов за «Арсенал»

«Арсенал» может приобрести основатель и глава музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк.
Sky Sports сообщает, что Эк в скором времени направит официальное предложение владельцу лондонского клуба Стэну Кронке о покупке «Арсенала».
Сумма предложения должна составить 1,8 миллиарда фунтов. Поддержку Эку выразили Тьерри Анри, Деннис Бергкамп и Патрик Виейра.
Отмечается, что бизнесмен не рассчитывает получить положительный ответ после первого предложения — он готов к длительным переговорам.
Ранее компания Кронке сделала заявление касательно слухов о продаже клуба.
остро нужны перемены
остро нужны перемены
Искренне верю, что жадная до денег свинья кронке поведется на фоне пандемии и продаст клуб, которому гарантировано, что хуже уже не будет, потому сто нет в мире хуже владельца, чем этот кренннннн..
И последнее, болельщики Арсенала не достойны хорошего владельца, после ВЕНГЕР-АУТА.
Так что как бы я не хотел возрождения Арсенала, все таки буду болеть пока за кронке, что бы он скатился до Чемпионшипа и потерял большие деньги, а болелы Арсенала были бы наказаны за свою бездонную тупость.
Искренне верю, что жадная до денег свинья кронке поведется на фоне пандемии и продаст клуб, которому гарантировано, что хуже уже не будет, потому сто нет в мире хуже владельца, чем этот кренннннн..
И последнее, болельщики Арсенала не достойны хорошего владельца, после ВЕНГЕР-АУТА.
Так что как бы я не хотел возрождения Арсенала, все таки буду болеть пока за кронке, что бы он скатился до Чемпионшипа и потерял большие деньги, а болелы Арсенала были бы наказаны за свою бездонную тупость.
Хуже чем с Кронке навряд ли будет.
Хуже чем с Кронке навряд ли будет.