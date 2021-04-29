В Сети появился список претензий Салиховой к человеку из «Спартака»

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29 апреля 2021, 17:46

Телеграм-канал BlackMirror опубликовал заметку, которая, как утверждается, была сохранена на телефоне Заремы Салиховой, спутницы владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Заметка состоит из перечня претензий к одному из управленцев «Спартака». Вероятно, речь идёт о бывшем генеральном директоре клуба Шамиле Газизове, работавшем в «Спартаке» в прошлом году.

Список претензий:

— Незнание международного рынка и отсутствие контактов;

— Отсутствие навыков ведения строительных и эксплуатационных работ;

— Не привёл ни одного спонсора;

— Провал «Спартака-2», не решил вопросы, которые стояли перед ним летом;

— Не предоставлен план развития академии;

— Очень позднее принятие бюджета;

— Отсутствие структуры;

— Отсутствие спортивной и бизнес-стратегии;

— Не решение конфликта Маньякова и Игнатова;

— Трансферный провал (при этом выводы не были извлечены). Не забыть про Фомина;

— Занимался трансферами для «Уфы»;

— Чрезмерная медийность, несмотря на запреты акционеров;

— Пока шло трансферное окно, никакими другими вопросами не занимался. Но и по окончании также не проявлял интереса.

Ранее Газизов рассказал о финансовых спорах со «Спартаком».