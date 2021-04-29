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В Сети появился список претензий Салиховой к человеку из «Спартака»

29 апреля 2021, 17:46

Телеграм-канал BlackMirror опубликовал заметку, которая, как утверждается, была сохранена на телефоне Заремы Салиховой, спутницы владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Заметка состоит из перечня претензий к одному из управленцев «Спартака». Вероятно, речь идёт о бывшем генеральном директоре клуба Шамиле Газизове, работавшем в «Спартаке» в прошлом году.

Список претензий:

— Незнание международного рынка и отсутствие контактов;
— Отсутствие навыков ведения строительных и эксплуатационных работ;
— Не привёл ни одного спонсора;
— Провал «Спартака-2», не решил вопросы, которые стояли перед ним летом;
— Не предоставлен план развития академии;
— Очень позднее принятие бюджета;
— Отсутствие структуры;
— Отсутствие спортивной и бизнес-стратегии;
— Не решение конфликта Маньякова и Игнатова;
— Трансферный провал (при этом выводы не были извлечены). Не забыть про Фомина;
— Занимался трансферами для «Уфы»;
— Чрезмерная медийность, несмотря на запреты акционеров;
— Пока шло трансферное окно, никакими другими вопросами не занимался. Но и по окончании также не проявлял интереса.

Ранее Газизов рассказал о финансовых спорах со «Спартаком».

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Все комментарии
NYJ
NYJ
30 апреля в 11:39
Сухина повлиял на ее решения
Tostao
Tostao ответ vitechechek (раскрыть)
30 апреля в 11:39, ред.
Руководить всем? Во всех этих направлениях надо разбираться в деталях! Как гРРится - дьявол кроется в деталях. А я сомневаюсь, что данный сабж кроме агентский деятельности, в чем-то шарит. А если не шарит, значит есть возможность другим, например, воровать на той же стройке.
vitechechek
vitechechek ответ Tostao (раскрыть)
30 апреля в 08:55
Это же не значит, что он все лично это делает, он руководить должен процессами.
Знатог
Знатог
30 апреля в 06:14
Якая важная персона! Вакцину наверное в честь неё назвали?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
30 апреля в 01:35, ред.
Если бы Газизов соответствовал хотя бы половине сих фантастических требований - то работал бы сейчас как минимум в "Баварии"...))
Красно Синий воин
Красно Синий воин
30 апреля в 00:42
Телеграм-канал BlackMirror опубликовал заметку, которая, как утверждается, была сохранена на телефоне Заремы Салиховой, спутницы владельца «спартака» Леонида Федуна.

Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Gahi (раскрыть)
29 апреля в 23:46
Салихова не кухарка, не рабочая. Но амбиций много. ее бы не трогали, если бы через ее голову не началась эта грязь. А насчет вождя, было бы руководство адекватное, не пришел бы вождь. Понимаю, что если бы да кабы, но факт был. Не надо лезть таким молодым женщинам в большой футбол, еще с этой стороны.
SHMEL
SHMEL ответ Tostao (раскрыть)
29 апреля в 23:32
Ну так это же федун, хочет экономить на всём, а получается наоборот-скупой платит дважды.
minai
minai
29 апреля в 22:28
Я не читал должностную инструкцию предполагаемого Ш. Газизова в бытность его в Спартаке. Но, похоже, список указанных претензий именно оттуда.
Tostao
Tostao ответ SHMEL (раскрыть)
29 апреля в 22:21
Там диаметрально противоположные обязанности. Это все-равно, что заставить сапожника помимо ремонта обуви, параллельно заниматься разработкой нанотехнологий. А по поводу помощников - у семи нянек дитя без глаз. Это должны быть отдельные службы.
ABir
ABir
29 апреля в 21:39
Очень даже конкретный перечень проколов, конечно если они изначально предусматривались контрактом
SHMEL
SHMEL ответ Tostao (раскрыть)
29 апреля в 21:09
А ты знаешь, какая у него зарплата была? Там на неё можно с десяток помощников набрать.
Gahi
Gahi
29 апреля в 21:07
Как актуальны сегодня высказывания Вождём пролетариата более века назад. "Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас вступить в управление государством. Но мы требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно."
Василий Корнечук
Василий Корнечук
29 апреля в 20:25, ред.
Болельщики Спартака и ветераны не заслужили, чтоб такая новость появлялась на сайтах. Они то при чем? Зачем оскорблять болельщиков.
25процентный клоун
25процентный клоун
29 апреля в 20:22
Всем этим должна заниматься команда, много людей
Tostao
Tostao
29 апреля в 20:18
А не много ли обязанностей на одну душу населения? Это все физически выполнимо одним челом?
Байкал-38.
Байкал-38.
29 апреля в 20:17
— Отсутствие навыков ведения строительных и эксплуатационных работ;
Это вообще шедевр от Заремы!
Вот оказывается чем на самом деле ген. директор в футбольном клубе должен заниматься!
Байкал-38.
Байкал-38.
29 апреля в 20:04
Не с Федуна ли с Заремой номер писался?

Stalker-ato
Stalker-ato
29 апреля в 19:49
В Сети появился список претензий Салиховой к человеку из «Спартака»
значит так,я тут спал с женщиной
1)Бревно........
2)Хуже чем Спартак....
3) убирите всй её смс в ватсап и как сейчас играет спартак.+
Рыжая Борода
Рыжая Борода
29 апреля в 19:48
конечно, это вброс, типа ответ на якобы фин претензии Газизова к клубу. Не думаю, что у ген директора любого клуба было прописано подобное в контракте или должностных обязанностях, причем сколько он там проработал? полгода, не больше
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ желаю чтобы вам (раскрыть)
29 апреля в 19:44
Скоро мы узнаем ответ Ганчаренко армейцам! Слуцкий уже 2 раза ответил!)
nikoladolgov
nikoladolgov
29 апреля в 19:33
Салихова совсем башку Федуну свернула ...
Вот это любовь ...
Шуnя771
Шуnя771
29 апреля в 19:32
Вопрос один - Кто составил эти вопросы!)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 апреля в 19:26
Очередной позорный трюк от федуна.
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
29 апреля в 19:25
список ответов Газизова: спартак - Уфа 0-3
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 апреля в 19:23
Фонарею! Такое может быть только в спартаке, обещал федун отдать клуб под управление болельщикам в итоге отдал любовнице.
RamonCSKA
RamonCSKA
29 апреля в 19:15
А почему нельзя сразу Зарему назначить на его место???
Caniggia
Caniggia
29 апреля в 19:03
Ну пришедший на место Газизова директор охраны и друг брата Леонида Федуна Андрея, некто Мележиков, вне всякого сомнения отвечает вышеперечисленным требованиям!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
29 апреля в 18:59
Очередная ерунда какая-то...
sten312
sten312
29 апреля в 18:28
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