В Сети появился список претензий Салиховой к человеку из «Спартака»

Телеграм-канал BlackMirror опубликовал заметку, которая, как утверждается, была сохранена на телефоне Заремы Салиховой, спутницы владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Заметка состоит из перечня претензий к одному из управленцев «Спартака». Вероятно, речь идёт о бывшем генеральном директоре клуба Шамиле Газизове, работавшем в «Спартаке» в прошлом году.
Список претензий:
— Незнание международного рынка и отсутствие контактов;
— Отсутствие навыков ведения строительных и эксплуатационных работ;
— Не привёл ни одного спонсора;
— Провал «Спартака-2», не решил вопросы, которые стояли перед ним летом;
— Не предоставлен план развития академии;
— Очень позднее принятие бюджета;
— Отсутствие структуры;
— Отсутствие спортивной и бизнес-стратегии;
— Не решение конфликта Маньякова и Игнатова;
— Трансферный провал (при этом выводы не были извлечены). Не забыть про Фомина;
— Занимался трансферами для «Уфы»;
— Чрезмерная медийность, несмотря на запреты акционеров;
— Пока шло трансферное окно, никакими другими вопросами не занимался. Но и по окончании также не проявлял интереса.
Ранее Газизов рассказал о финансовых спорах со «Спартаком».