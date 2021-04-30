Камилов — лучший игрок «Уфы» в апреле. Он оформил дубль в ворота «Спартака»

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что полузащитник Владислав Камилов стал лучшим игроком клуба в апреле.
Второе место занял нападающий Вячеслав Кротов, третье — хавбек Филип Мрзляк.
Влад Камилов – BetBoom лучший игрок ФК «Уфа» в апреле 🔝— ФК УФА (@UfaFc) April 30, 2021
Поздравляем! Продолжай радовать нас своей игрой! 👏🏼
Второе место осталось за Вячеславом Кротовым, третью строчку занял Филип Мрзляк🏅
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Напомним, что Камилов оформил дубль в ворота «Спартака» в матче 26-го тура РПЛ.