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Камилов — лучший игрок «Уфы» в апреле. Он оформил дубль в ворота «Спартака»

30 апреля 2021, 13:28

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что полузащитник Владислав Камилов стал лучшим игроком клуба в апреле.

Второе место занял нападающий Вячеслав Кротов, третье — хавбек Филип Мрзляк.

Напомним, что Камилов оформил дубль в ворота «Спартака» в матче 26-го тура РПЛ.

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Все комментарии
mat73
mat73
30 апреля в 15:35
Значит попал в сферу интересов московского Спартака, ждите его перехода туда
Ironigor
Ironigor
30 апреля в 13:32
Рыжик молодец, хороший паренёк !!! Удачи тебе !!!
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