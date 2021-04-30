Камилов — лучший игрок «Уфы» в апреле. Он оформил дубль в ворота «Спартака»

1619778507

30 апреля 2021, 13:28

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что полузащитник стал лучшим игроком клуба в апреле.

Второе место занял нападающий Вячеслав Кротов, третье — хавбек Филип Мрзляк.

Влад Камилов – BetBoom лучший игрок ФК «Уфа» в апреле 🔝



Поздравляем! Продолжай радовать нас своей игрой! 👏🏼



Второе место осталось за Вячеславом Кротовым, третью строчку занял Филип Мрзляк🏅



➡️ https://t.co/vm1BpDFRa9 pic.twitter.com/Dy4g91rfSW — ФК УФА (@UfaFc) April 30, 2021