Кавани, Бруну, Альбиоль и Пепе номинированы на звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых полуфинальных матчей Лиги Европы.
Список номинантов:
Эдинсон Кавани («Манчестер Юнайтед») – 2 гола, 2 результативные передачи в матче с «Ромой» (6:2);
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 2 гола (1 с пенальти), 2 результативные передачи в матче с «Ромой» (6:2);
Рауль Альбиоль («Вильярреал») – 1 гол, точность передач — 93% в матче с «Арсеналом» (2:1);
Николя Пепе («Арсенал») – 1 гол с пенальти, точность передач — 83% в матче с «Вильярреалом» (1:2).
правильно делает, то что не пас чужому, молодой ещё !!!
правильно делает, то что не пас чужому, молодой ещё !!!