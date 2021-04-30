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Кавани, Бруну, Альбиоль и Пепе номинированы на звание игрока недели в ЛЕ

30 апреля 2021, 01:37

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых полуфинальных матчей Лиги Европы.

Список номинантов:

Эдинсон Кавани («Манчестер Юнайтед») – 2 гола, 2 результативные передачи в матче с «Ромой» (6:2);
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 2 гола (1 с пенальти), 2 результативные передачи в матче с «Ромой» (6:2);
Рауль Альбиоль («Вильярреал») – 1 гол, точность передач — 93% в матче с «Арсеналом» (2:1);
Николя Пепе («Арсенал») – 1 гол с пенальти, точность передач — 83% в матче с «Вильярреалом» (1:2).

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Все комментарии
shur
shur
30 апреля в 10:22
...Кавани как прибавил на опыте, красава!!! Игру португальца не понимаю, так всё
правильно делает, то что не пас чужому, молодой ещё !!!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
30 апреля в 07:36
Скорее всего Кавани выберут
beefs
beefs
30 апреля в 01:57
С чем и поздравляем, так держать...
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