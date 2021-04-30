Кавани, Бруну, Альбиоль и Пепе номинированы на звание игрока недели в ЛЕ

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30 апреля 2021, 01:37

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых полуфинальных матчей Лиги Европы.

Список номинантов:

(«Манчестер Юнайтед») – 2 гола, 2 результативные передачи в матче с «Ромой» (6:2);

(«Манчестер Юнайтед») – 2 гола (1 с пенальти), 2 результативные передачи в матче с «Ромой» (6:2);

(«Вильярреал») – 1 гол, точность передач — 93% в матче с «Арсеналом» (2:1);

(«Арсенал») – 1 гол с пенальти, точность передач — 83% в матче с «Вильярреалом» (1:2).