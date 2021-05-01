Кирьяков: «Думаю, „Зенит“ в этом туре остановит победную серию „Локо“»

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от центрального матча 28-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив».
Думаю, что «Зенит» в этом туре остановит победную серию «Локомотива». Даже по теории вероятности, если исходить из чисто математических соображений, «Локомотив» должен когда-то проиграть. Второе — «Зенит» играет на своём поле при поддержке своих болельщиков. Уже сейчас ажиотаж вокруг игры очень серьёзный: билетов уже нет. Всем понятно, что болельщики «Зенита» после этого матча хотят отпраздновать чемпионство.
Само собой, это прекрасно понимают и футболисты. Игроки уверены в себе. Даже при неудачном исходе шансы на чемпионство у «Зенита» остаются высокими — то есть боязни ошибиться и рисковать в каких-то моментах быть не должно. Так что в этом плане у «Зенита» имеется небольшое преимущество.
«Локомотив» долгое время не проигрывает и тоже уверен в себе. Поэтому предстоящий матч для него будет серьёзной проверкой. Потому что это уже немного другой уровень, чем все остальные матчи: «Локомотив» играет с лидером чемпионата. На этом фоне есть шанс немножко зацепиться и обострить турнирную ситуацию.
Всегда в футболе есть шанс для неожиданного результата. Конечно, с точки зрения болельщика хотелось бы, чтобы ситуация в турнирной таблице обострилась. Если же говорить с точки зрения специалиста, то понятно, что процентов восемьдесят расклада — за «Зенит».
Напомним, матч между «Зенитом» и «Локомотив» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
53865384987659596764874 болельщиков Спартака по всему глобусу.....желающих видеть свою команду в ЛЧ...в юбилейный сезон.....
Последний домашний матч команды в сезоне...
12:0 - в 3-х последних домашних матчах Зенита....
Временный запрет на посещение Сухиной предбанников...
1 победа Локо за последние 15 матчей в Санкт Петербурге..в РПЛ...
...и ещё 274 причины считать что Кирьяков прав...
Удачи Гегемону,Флагману,Чемпиону (это всё одна команда)...в (возможно) чемпионском для себя матче !!!!!!!!!!
53865384987659596764874 болельщиков Спартака по всему глобусу.....желающих видеть свою команду в ЛЧ...в юбилейный сезон.....
Последний домашний матч команды в сезоне...
12:0 - в 3-х последних домашних матчах Зенита....
Временный запрет на посещение Сухиной предбанников...
1 победа Локо за последние 15 матчей в Санкт Петербурге..в РПЛ...
...и ещё 274 причины считать что Кирьяков прав...
Удачи Гегемону,Флагману,Чемпиону (это всё одна команда)...в (возможно) чемпионском для себя матче !!!!!!!!!!