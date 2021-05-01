Кирьяков: «Думаю, „Зенит“ в этом туре остановит победную серию „Локо“»

Экс-нападающий сборной России поделился ожиданиями от центрального матча 28-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив».

Думаю, что «Зенит» в этом туре остановит победную серию «Локомотива». Даже по теории вероятности, если исходить из чисто математических соображений, «Локомотив» должен когда-то проиграть. Второе — «Зенит» играет на своём поле при поддержке своих болельщиков. Уже сейчас ажиотаж вокруг игры очень серьёзный: билетов уже нет. Всем понятно, что болельщики «Зенита» после этого матча хотят отпраздновать чемпионство.

Само собой, это прекрасно понимают и футболисты. Игроки уверены в себе. Даже при неудачном исходе шансы на чемпионство у «Зенита» остаются высокими — то есть боязни ошибиться и рисковать в каких-то моментах быть не должно. Так что в этом плане у «Зенита» имеется небольшое преимущество.

«Локомотив» долгое время не проигрывает и тоже уверен в себе. Поэтому предстоящий матч для него будет серьёзной проверкой. Потому что это уже немного другой уровень, чем все остальные матчи: «Локомотив» играет с лидером чемпионата. На этом фоне есть шанс немножко зацепиться и обострить турнирную ситуацию.

Всегда в футболе есть шанс для неожиданного результата. Конечно, с точки зрения болельщика хотелось бы, чтобы ситуация в турнирной таблице обострилась. Если же говорить с точки зрения специалиста, то понятно, что процентов восемьдесят расклада — за «Зенит».