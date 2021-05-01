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Кирьяков: «Думаю, „Зенит“ в этом туре остановит победную серию „Локо“»

01 мая 2021, 05:33
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от центрального матча 28-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив».

Думаю, что «Зенит» в этом туре остановит победную серию «Локомотива». Даже по теории вероятности, если исходить из чисто математических соображений, «Локомотив» должен когда-то проиграть. Второе — «Зенит» играет на своём поле при поддержке своих болельщиков. Уже сейчас ажиотаж вокруг игры очень серьёзный: билетов уже нет. Всем понятно, что болельщики «Зенита» после этого матча хотят отпраздновать чемпионство.

Само собой, это прекрасно понимают и футболисты. Игроки уверены в себе. Даже при неудачном исходе шансы на чемпионство у «Зенита» остаются высокими — то есть боязни ошибиться и рисковать в каких-то моментах быть не должно. Так что в этом плане у «Зенита» имеется небольшое преимущество.

«Локомотив» долгое время не проигрывает и тоже уверен в себе. Поэтому предстоящий матч для него будет серьёзной проверкой. Потому что это уже немного другой уровень, чем все остальные матчи: «Локомотив» играет с лидером чемпионата. На этом фоне есть шанс немножко зацепиться и обострить турнирную ситуацию.

Всегда в футболе есть шанс для неожиданного результата. Конечно, с точки зрения болельщика хотелось бы, чтобы ситуация в турнирной таблице обострилась. Если же говорить с точки зрения специалиста, то понятно, что процентов восемьдесят расклада — за «Зенит».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Локомотив» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

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Zenit_84
Zenit_84
01 мая в 10:08
Ждем, конечно, победы Зенита!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 мая в 08:58, ред.
40 тысяч зрителей в Питере.....пришедших на "Газпром Арену" на награждение Чемпиона....
53865384987659596764874 болельщиков Спартака по всему глобусу.....желающих видеть свою команду в ЛЧ...в юбилейный сезон.....
Последний домашний матч команды в сезоне...
12:0 - в 3-х последних домашних матчах Зенита....
Временный запрет на посещение Сухиной предбанников...
1 победа Локо за последние 15 матчей в Санкт Петербурге..в РПЛ...
...и ещё 274 причины считать что Кирьяков прав...
Удачи Гегемону,Флагману,Чемпиону (это всё одна команда)...в (возможно) чемпионском для себя матче !!!!!!!!!!
Antikony
Antikony
01 мая в 07:47
Ничья будет справедливым результатом.
ABir
ABir
01 мая в 07:25
Да, по теории и статистике все за Зенит, но прогулка легкой не получится. Что-то мне подсказывает, что с большой вероятностью будет ничья. Ничья всех устроит, кроме болельщиков. Особенно не хотелось бы откровенных попыток судейского вмешательства с возможностью повлиять на результат. Всем приятного просмотра и обсуждения,
Федор Паршунин
Федор Паршунин
01 мая в 07:07
Проиграв матч в Питере, "Локомотив" рискует остаться без зоны Лиги Чемпионов - календарь у "Спартака" на оставшиеся игры достаточно прост и позволяет взять максимальное количество очков. "Зенит", даже оступившись в сегодняшнем матче легко завоюет чемпионство в следующих турах. А ведь возможно существует скрытая мотивация "Зенита" сделать пакость "Спартаку" оставив его без ЛигоЧемпионской зоны, хотя желание поскорее получить чемпионство и отпраздновать это событие на своем стадионе конечно выглядит посущественнее. Так что ждем очередной дичи в исполнении Артема в родной раздевалке.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
01 мая в 07:03
Эх, Серёжа....а ведь мы из одного города....
beefs
beefs
01 мая в 06:22
Чего гадать, скоро сами увидите...
swed27
swed27
01 мая в 05:51
Битва лидеров всегда интересна
sv_1969
sv_1969
01 мая в 05:45
Время покажет. Что зря языком молоть
ДСА
ДСА
01 мая в 05:35
Это будет очень не просто.
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