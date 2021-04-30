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Депутат Госдумы: «Админресурс присутствует и играет негативную роль»

30 апреля 2021, 14:47

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал слова футбольного комментатора Геннадия Орлова о том, что «Зенит» использует административный ресурс.

Я редко соглашаюсь с господином Орловым, но в данном случае он абсолютно прав. Естественно, в футболе присутствует админресурс. Иначе бы другие команды боролись за призовые места. На первое место ставились бы профессиональные качества игрока, а не его принадлежность к той или иной крупной финансовой структуре. Не хочу называть конкретные фамилии и организации, но все мы понимаем, что сейчас невозможен переход игроков между двумя клубами из первой пятерки. Тут же произойдет звонок на уровне глав корпораций, и переход оборвется. Безусловно, админресурс присутствует и играет негативную роль в нашем футболе. Он помогает методом шантажа удержать игрока в клубе. Как только этот клуб выходит на европейскую площадку, где российский админресурс не работает, мы видим их результаты.

Ранее известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский также поделился мнением на эту тему.

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Союзник противников
Союзник противников
30 апреля в 17:26
А кроме Лебедёффа-Жирика в Госдуме другие депутаты есть??? КАк там его сынки,закончили обучение в дорогостоящем частном колледже Швейцарии???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
30 апреля в 16:08
Сын Жирика, как всегда трусоват оказался. Вместо детского лепета про админресурс, лучше бы сказал: " Мы депутаты ГД РФ от имени народа вынесли законопроект о запрете финансирования из госбюджета профессиональных футбольных клубов". Тогда бы его и поняли и поддержали. А так постепенно первенство РФ превратилось в состязание денежных мешков.
За адекватность
За адекватность
30 апреля в 15:31
"Не хочу называть конкретные фамилии..."
Futurista
Futurista
30 апреля в 15:15
Jeck Denielse
Jeck Denielse
30 апреля в 15:04
Говорит какие то банальности...
Всё - на данной территории - один большой междусобойчик...
И всё тут решается по кумовству-родству либо "по звонку"...

Чушь какую то обсуждаем...)))
Может ещё поспорим кому легче в МГИМО поступить ???
Тому кто в школе хорошо учился....или тому чей папа на Бугатти перемещается....))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 апреля в 14:51
Маразм крепчает...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ jobss (раскрыть)
30 апреля в 14:50
Хотел технично выяснить я попал в число 19-ти или нет. Заранее спасибо.
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