Депутат Госдумы: «Админресурс присутствует и играет негативную роль»

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал слова футбольного комментатора Геннадия Орлова о том, что «Зенит» использует административный ресурс.

Я редко соглашаюсь с господином Орловым, но в данном случае он абсолютно прав. Естественно, в футболе присутствует админресурс. Иначе бы другие команды боролись за призовые места. На первое место ставились бы профессиональные качества игрока, а не его принадлежность к той или иной крупной финансовой структуре. Не хочу называть конкретные фамилии и организации, но все мы понимаем, что сейчас невозможен переход игроков между двумя клубами из первой пятерки. Тут же произойдет звонок на уровне глав корпораций, и переход оборвется. Безусловно, админресурс присутствует и играет негативную роль в нашем футболе. Он помогает методом шантажа удержать игрока в клубе. Как только этот клуб выходит на европейскую площадку, где российский админресурс не работает, мы видим их результаты.