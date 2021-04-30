ГлавнаяНовости

Андрей Мостовой: «Надеюсь ещё позабивать»

30 апреля 2021, 16:44

Хавбек «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о своей игровой форме.

Я неплохо себя чувствовал ещё со сборов, потом нормально провёл несколько матчей. Думаю, сейчас действительно близок к оптимальному состоянию. Задач забить определённое количество голов я перед собой не ставил, но был уверен, что забью не раз и не два. Весенняя часть складывается хорошо, надеюсь ещё позабивать.

Самый важный гол за «Зенит»? Без сомнений, это гол в ворота «Краснодара». Самый красивый — тоже он. Удачно попал. Там вообще всё сложилось — и игра, и эмоции.

Я отношусь к тем, кто больше любит забивать сам. Отдать хорошую передачу на гол партнёру, конечно, приятно, но больше радостных эмоций я получаю, когда отправляю мяч в сетку.

Мостовой был признан лучшим футболистом «Зенита» по итогам апреля.

Все новости
«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым
Вчера, 23:12 Комментарии4
«Сладко-горький сезон». Крыховяк — о минувшем розыгрыше РПЛ
Вчера, 22:45 ФотоКомментарии3
Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»
Вчера, 20:04 Комментарии19
Промес: «Слова Тедеско в перерыве матча с „Ахматом“ зацепили игроков»
Вчера, 19:50 Комментарии11
Газизов: «Урунов возвращается в „Спартак“»
Вчера, 19:31 Комментарии7
Дзюба: «Бесит, какие игроки „Спартака“ симулянты. Падают, кричат и визжат»
Вчера, 18:17 Комментарии141
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
30 апреля в 17:51, ред.
Ответ всем кто считал что в Зените нельзя прогрессировать и развиваться....

Парень - при должном отношению к делу и доверии тренера - за год поднял свою стоимость в 9 раз...выигрывает конкуренцию в клубе...и получает вызов в сборную....
Последние 4 матча - 3 гола ...
Удачи и титулов....
"Зенит" - мечты сбываются !!!!!!
ДАША Д
ДАША Д
30 апреля в 17:38
Пока у игрока прёт.
jobss
jobss ответ Трезвый повар (комментарий удален) (раскрыть)
30 апреля в 16:59, ред.
по правилам сайта мы продлеваем вип, если у вас не менее 5 тысяч комментариев (без учета лиг КП), к сожаления, у Вас количество комментариев не дотягиевает до 5 тысяч

https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
ermak6848
ermak6848
30 апреля в 16:54
Успехов !!!
jobss
jobss ответ Трезвый повар (раскрыть)
30 апреля в 16:54
Здравствуйте
Zenit_84
Zenit_84
30 апреля в 16:45
Конечно, забивай еще! Нам голы нужны!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100