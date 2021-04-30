Андрей Мостовой: «Надеюсь ещё позабивать»

Хавбек «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о своей игровой форме.
Я неплохо себя чувствовал ещё со сборов, потом нормально провёл несколько матчей. Думаю, сейчас действительно близок к оптимальному состоянию. Задач забить определённое количество голов я перед собой не ставил, но был уверен, что забью не раз и не два. Весенняя часть складывается хорошо, надеюсь ещё позабивать.
Самый важный гол за «Зенит»? Без сомнений, это гол в ворота «Краснодара». Самый красивый — тоже он. Удачно попал. Там вообще всё сложилось — и игра, и эмоции.
Я отношусь к тем, кто больше любит забивать сам. Отдать хорошую передачу на гол партнёру, конечно, приятно, но больше радостных эмоций я получаю, когда отправляю мяч в сетку.
Мостовой был признан лучшим футболистом «Зенита» по итогам апреля.
Парень - при должном отношению к делу и доверии тренера - за год поднял свою стоимость в 9 раз...выигрывает конкуренцию в клубе...и получает вызов в сборную....
Последние 4 матча - 3 гола ...
Удачи и титулов....
"Зенит" - мечты сбываются !!!!!!
Парень - при должном отношению к делу и доверии тренера - за год поднял свою стоимость в 9 раз...выигрывает конкуренцию в клубе...и получает вызов в сборную....
Последние 4 матча - 3 гола ...
Удачи и титулов....
"Зенит" - мечты сбываются !!!!!!