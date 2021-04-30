Зотов — о матче с «Динамо»: «Вся команда готовится только к победе»

Защитник «Рубина» поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура РПЛ против «Динамо».

Вся команда готовится только к победе. Предыдущую игру [против «Краснодара»] неважно сыграли и проиграли дома, нужно реабилитироваться перед болельщиками. И в турнирном плане очень важная игра, поэтому все настроены по-боевому. «Динамо» — молодая команда, очень быстрые дерзкие, с ними будет тяжело играть. У них амбициозная команда, которая тоже рвется в еврокубки. Конечно, будет тяжелый матч.