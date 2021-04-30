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Зотов — о матче с «Динамо»: «Вся команда готовится только к победе»

30 апреля 2021, 14:25
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник «Рубина» Георгий Зотов поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура РПЛ против «Динамо».

Вся команда готовится только к победе. Предыдущую игру [против «Краснодара»] неважно сыграли и проиграли дома, нужно реабилитироваться перед болельщиками. И в турнирном плане очень важная игра, поэтому все настроены по-боевому. «Динамо» — молодая команда, очень быстрые дерзкие, с ними будет тяжело играть. У них амбициозная команда, которая тоже рвется в еврокубки. Конечно, будет тяжелый матч.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 апреля в 14:49
В любом матче обе команды готовятся к победе.
ОПС
ОПС
30 апреля в 14:41
Готовиться можно к победе, но при этом проиграть.
ДСА
ДСА
30 апреля в 14:28
Все шансы для этого есть.
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