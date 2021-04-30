«Енисей» отреагировал на слухи, что Игнашевич может возглавить клуб

Генеральный директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал слухи, что Сергей Игнашевич может стать главным тренером команды.
На сегодняшний день у нас есть контракт с главным тренером. Мы доигрываем сезон, поэтому рано что-либо комментировать. У нас еще три важных игры.
Интересен ли Игнашевич? В «Енисее» есть все условия для роста тренера и для роста футболистов. Сам «Енисей» ставит перед собой всегда спортивную, скажем так, сложную задачу.
Ранее также ходили разговоры, что Игнашевич может возглавить молодёжную сборную России.