«Енисей» отреагировал на слухи, что Игнашевич может возглавить клуб

Генеральный директор «Енисея» прокомментировал слухи, что может стать главным тренером команды.

На сегодняшний день у нас есть контракт с главным тренером. Мы доигрываем сезон, поэтому рано что-либо комментировать. У нас еще три важных игры.

Интересен ли Игнашевич? В «Енисее» есть все условия для роста тренера и для роста футболистов. Сам «Енисей» ставит перед собой всегда спортивную, скажем так, сложную задачу.