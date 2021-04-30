ГлавнаяНовости

«Енисей» отреагировал на слухи, что Игнашевич может возглавить клуб

30 апреля 2021, 14:23

Генеральный директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал слухи, что Сергей Игнашевич может стать главным тренером команды.

На сегодняшний день у нас есть контракт с главным тренером. Мы доигрываем сезон, поэтому рано что-либо комментировать. У нас еще три важных игры.

Интересен ли Игнашевич? В «Енисее» есть все условия для роста тренера и для роста футболистов. Сам «Енисей» ставит перед собой всегда спортивную, скажем так, сложную задачу.

Ранее также ходили разговоры, что Игнашевич может возглавить молодёжную сборную России.

Все новости
«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым
Вчера, 23:12 Комментарии4
«Сладко-горький сезон». Крыховяк — о минувшем розыгрыше РПЛ
Вчера, 22:45 ФотоКомментарии3
Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»
Вчера, 20:04 Комментарии19
Промес: «Слова Тедеско в перерыве матча с „Ахматом“ зацепили игроков»
Вчера, 19:50 Комментарии11
Газизов: «Урунов возвращается в „Спартак“»
Вчера, 19:31 Комментарии7
Дзюба: «Бесит, какие игроки „Спартака“ симулянты. Падают, кричат и визжат»
Вчера, 18:17 Комментарии141
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
30 апреля в 16:20
Обычно такие разговоры возникают на фоне неудовлетворительных результатов команды. Но, глядя на турнирные показатели в фк Енисей Главному Тренеру не о чём беспокоится. В последних пяти матчах добыто двенадцать очков. Поражение только от идущего на втором месте Оренбурга, зато оно с лихвой компенсировано победой в гостях над Нижним Новгородом. Разве что только какие-то внутренние противоречия между руководством администрации клуба и ГТ, которые мало доступны для общественности могут породить такие предпосылки.
mihaluch
mihaluch
30 апреля в 14:33
А что сборную Бразилии может возглавить не ходили слухи.
КЭТиК
КЭТиК
30 апреля в 14:27
Аппетиты Игнашевича трудно удовлетворить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100