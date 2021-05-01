ГлавнаяНовости

Влашич получил травму

01 мая 2021, 17:53
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил повреждение в матче 28-го тура РПЛ с «Уфой».

Характер травмы футболиста пока не сообщается. В текущем сезоне на счету Влашича 26 матчей, 11 голов и 6 голевых передач.

Все новости
В ЦСКА сообщили о травмах Сигурдссона и Васина
Вчера, 17:45 Комментарии8
Белоус: «Маловероятно, что Крал и Ларссон покинут „Спартак“ этим летом»
Вчера, 13:13 Комментарии5
Влашич пропустит матч против «Динамо»
15 мая Комментарии12
Игрока «Спартака-2» увезли на скорой после попадания мяча в голову
15 мая Комментарии4
Баринов снова получил травму
12 мая Комментарии7
Фетисов переведен в общую палату
12 мая Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
02 мая в 13:26
скоро в лазарете будет полный состав)))
Capral
Capral ответ ABir (раскрыть)
01 мая в 21:12
Не с потерей Влашича, а с приходом Олича....
ABir
ABir
01 мая в 19:26
Похоже с потерей Влашича цска снимается с гонки за еврокубки
Рязань 062
Рязань 062 ответ Байкал-38 (раскрыть)
01 мая в 19:05
Вы не правы...это когда рондон на поле, ничего не получается не только у команды но и у Влашича. когда впереди кучаев, чалов, влашич, а в цент ре дзагоев-игра совсем другая. влашич очень важен для ЦСКА. но не в этом дело. если травма серьезная, то Никола может пропустить ЕВРО.
oFANATo
oFANATo
01 мая в 19:02
Из за травм совсем играть некому стало.....
Байкал-38
Байкал-38
01 мая в 18:56
Николе здоровья!
Для ЦСКА на данном этапе это не потеря, а скорее всего наоборот благо. Влашич летом уйдёт, так что надо уже сейчас Оличу смотреть игру без него, тем более Влашич не тащит как раньше ЦСКА, а скорее всего ещё и отягощает армейцев.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
01 мая в 18:55
Второй тайм ( без Николы) был мощнее в атаке, Тикнизян , Чалов и Кучаев переломили ход игры, Эджуке стал активнее.
ОТРЯД НЕ ЗАМЕТИЛ ПОТЕРИ БОЙЦА. ( И песню ...допел до конца). ))).
Рязань 062
Рязань 062
01 мая в 18:52
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, получивший травму в матче 28-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1), рассказал о своем состоянии.

Влашич получил повреждение в первом тайме и был заменен перед началом второго тайма встречи, прошедшей 1 мая в Москве.

«Как я? Плохо, ничего хорошего», — сказал футболист в беседе с корреспондентом.

По предварительной информации, у 23-летнего хорвата что-то с коленом, но пока нет точного диагноза.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
01 мая в 18:50
Влашичу здоровья ! С Краснодаром и Динамо хоть бы пару очков взять . И то очень сомнительно !
Мaлик
Мaлик
01 мая в 18:47
Потеря однако...
ermak6848
ermak6848
01 мая в 18:46
Поправляйся Никола!!!
marut
marut
01 мая в 18:44
Здоровья и быстрее в строй... очень не вовремя...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ SAFqwer (раскрыть)
01 мая в 18:43
После победы над Ростовом и ставки на Гончаренко было понятно, что мы без Еврокубков останемся!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
01 мая в 18:40
Здоровья Николе!
cska1948
cska1948
01 мая в 18:37
Это уже совсем другой Влашич, так что НЕ велика потеря!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
01 мая в 18:34, ред.
Это было бы справедливо для первой половины сезона. Сейчас по игре он не лидер. После его ухода игра команды с Кучаевым выглядела получше в командном плане. Влашич играл слишком индивидуально.
Шуnя771
Шуnя771
01 мая в 18:26
На автопилоте теперь.
shlomo
shlomo
01 мая в 18:15
А это уже потеря....плохо дело для коняшек...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 мая в 17:57
    SAFqwer
    SAFqwer
    01 мая в 17:55
    Потеря конкретная, похоже без еврокубков мы останемся...
    David Young
    David Young
    01 мая в 17:54
    Потеря лидера. Очень плохие новости для армейцев Москвы.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100