Влашич получил травму

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил повреждение в матче 28-го тура РПЛ с «Уфой».
Характер травмы футболиста пока не сообщается. В текущем сезоне на счету Влашича 26 матчей, 11 голов и 6 голевых передач.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил повреждение в матче 28-го тура РПЛ с «Уфой».
Характер травмы футболиста пока не сообщается. В текущем сезоне на счету Влашича 26 матчей, 11 голов и 6 голевых передач.
Для ЦСКА на данном этапе это не потеря, а скорее всего наоборот благо. Влашич летом уйдёт, так что надо уже сейчас Оличу смотреть игру без него, тем более Влашич не тащит как раньше ЦСКА, а скорее всего ещё и отягощает армейцев.
Для ЦСКА на данном этапе это не потеря, а скорее всего наоборот благо. Влашич летом уйдёт, так что надо уже сейчас Оличу смотреть игру без него, тем более Влашич не тащит как раньше ЦСКА, а скорее всего ещё и отягощает армейцев.
ОТРЯД НЕ ЗАМЕТИЛ ПОТЕРИ БОЙЦА. ( И песню ...допел до конца). ))).
ОТРЯД НЕ ЗАМЕТИЛ ПОТЕРИ БОЙЦА. ( И песню ...допел до конца). ))).
Влашич получил повреждение в первом тайме и был заменен перед началом второго тайма встречи, прошедшей 1 мая в Москве.
«Как я? Плохо, ничего хорошего», — сказал футболист в беседе с корреспондентом.
По предварительной информации, у 23-летнего хорвата что-то с коленом, но пока нет точного диагноза.
Влашич получил повреждение в первом тайме и был заменен перед началом второго тайма встречи, прошедшей 1 мая в Москве.
«Как я? Плохо, ничего хорошего», — сказал футболист в беседе с корреспондентом.
По предварительной информации, у 23-летнего хорвата что-то с коленом, но пока нет точного диагноза.