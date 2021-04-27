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Тренерский штаб и игроки «Ростова» привились от коронавируса

27 апреля 2021, 13:43

Тренеры «Ростова» во главе с Валерием Карпиным, а также некоторые футболисты российского клуба вакцинировались от COVID-19.

Ранее сообщалось, что на стадионе «Ювентуса» разместили пункт вакцинации от коронавируса.

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КЭТиК
КЭТиК
27 апреля в 14:21
Сезон для Ростова можно считать законченным.
Аксинья
Аксинья
27 апреля в 13:47
Игрокам надо еще прививку от расслабона сделать - вколоть какого-нибудь озверина...
STVA 1
STVA 1
27 апреля в 13:44
Это правильное решение
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