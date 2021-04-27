Тренерский штаб и игроки «Ростова» привились от коронавируса

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27 апреля 2021, 13:43

Тренеры «Ростова» во главе с Валерием Карпиным, а также некоторые футболисты российского клуба вакцинировались от COVID-19.

Главный тренер нашего клуба Валерий Карпин и футболисты «Ростова» вакцинировались от COVID-19 😷



Сегодня главный тренер Валерий Карпин, тренер по физической подготовке Луис Мартинес, ряд футболистов и персонал сделали первый укол российским препаратом «Спутник V». pic.twitter.com/qbEy9ysgdt — Football Club Rostov (@rostovfc) April 27, 2021

Ранее сообщалось, что на стадионе «Ювентуса» разместили пункт вакцинации от коронавируса.