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Кутепов рассказал о ходе восстановления после сотрясения мозга

02 мая 2021, 12:51

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о ходе восстановления после полученного в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0) сотрясения мозга.

После дерби с ЦСКА я был не в лучшем состоянии, потому что устал и случилось это небольшое недоразумение. Но сейчас всё в порядке. На последних минутах после удара мяч попал мне в правую сторону головы, в область виска. Фокус немножко поплыл, но дальше всё нормально было.

Сейчас чувствую себя лучше, можно сказать, что восстановился. Пока тренируюсь по индивидуальной программе, но посмотрим, что будет дальше.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
02 мая в 14:30
Кутепов не футболист..
dadrail
dadrail
02 мая в 13:18
Здоровья и быстрее в строй
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 мая в 13:07
Скорейшего выздоровления парню!
Союзник противников
Союзник противников
02 мая в 13:05
Здоровья,и посиди ещё немного на лавке,у тебя есть достойная замена-Маслов! И-эх,не видать мне,видимо,любимого недруга в ЛЧ,не насладиться его прекрасным,но кратким участием в этих футбольных "коротких шахматах"...
makkie
makkie
02 мая в 13:00
Здоровья Кутепову!
С Тулой завтра Маслов сыграет, по всей видимости.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
02 мая в 13:00
Давай Илья ....ждем с Тулой.
Ironigor
Ironigor
02 мая в 12:58
Будь здоров Илюха !!!
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