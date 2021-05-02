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«Кажется, все судьи боятся его». Конате — о президенте «Урала» Иванове

02 мая 2021, 10:35

Нападающий «Химок» Мохамед Конате рассказал о своём этапе карьеры в «Урале», а также поделился впечатлениями от знакомства с президентом клуба Григорием Ивановым.

На первых тренировках в Екатеринбурге думал, что «б**ть» это «привет», потому что все постоянно говорили друг другу это слово. Спрашиваю Лунгу: «Чиса, что такое „б**ть?“. Он отвечает: „Ну, б**ть это б**ть“». Честно, это было первое русское слово, которое я выучил. Сейчас знаю 10-15 матерных слов, но во время игры слышу их очень много. Думаю, что в сложных матчах, когда ничего не получается, 60-70% речи футболистов — исключительно мат. Но это можно понять — все злятся и нервничают.

Когда я впервые встретился с Ивановым, он сказал: «Я буду с тобой». И он сдержал свое слово: если что-то шло не так, он звонил и говорил: «Давай, приезжай в офис, все уладим». У меня день рождения 12 декабря, и как-то раз я остался в этот день в Екатеринбурге совсем один. Все ребята разъехались по отпускам, и мне было очень одиноко. Но Григорий Викторович отправил ко мне нашего переводчика Андрея, с которым передал праздничный торт, а потом позвонил мне и поздравил, так что Иванов — топ! Когда в последний раз играл против «Урала» за «Химки», он подошел ко мне и в шутку сказал: «Если сегодня выйдешь на поле, забивать нам не надо. Сделаешь это — я тебя убью».

Для меня стало шоком, когда увидел Иванова на скамейке запасных вместе с командой. Я спрашивал ребят: «А почему президент с нами?» А они отвечали, что это нормально, он на каждой игре так. Одно могу сказать: когда Иванов указывает тебе на ошибки на привычном ему языке, ты их уже потом не совершаешь. И еще что я заметил: кажется, все судьи боятся его.

Недавно сообщалось, что «Химки» начали переговоры с Конате по новому контракту.

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Все комментарии
112910415
112910415
02 мая в 18:35
есть на то причины
Gahi
Gahi ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
02 мая в 14:42
Спасибо Вам, уже отправил. Удачи
Gahi
Gahi
02 мая в 12:17
Григорий Иванов один из самых колоритных и амбициозных руководителей клубов в РПЛ которого  трудно представить команду Урал без его присутствия на каждой игре рядом со своей командой.  Колоритный президент Урала со своей ставший уже знаменитой тюбетейки присутствие которого рядом с командой всегда вселяет уверенность и прочность коллективу. Глядя со стороны на  Григорий Викторовича то начинаешь понимать что этот человек живёт все 24 часа в сутки футболом и для него это стало смыслом всей его жизни. Чтобы в городе была команда в составе которой были воспитанники местной школы и вместе сними добиться того, чтобы привести Лигу Чемпионов в Екатеринбург. Мечты когда-то рано или поздно сбываются, это хорошо знают в Краснодаре когда город в первые услышал Гимн Лиги Чемпионов, и мы тоже будем надеяться что усилия Григория Иванова в скором времени воплотятся в жизнь. Удачи
idres
idres
02 мая в 11:55
Еще бы его не боялись...
Союзник противников
Союзник противников
02 мая в 11:15
Уважаемы бывший член ОПГ,чего ты хочешь? Но против ОПГ "Судьи" слабоват...
волгодон 2
волгодон 2
02 мая в 11:14
Гришка Иванов,словно Распутин,сшибает обитателей предбанника своим пронзительным взглядом..Судье становится не по себе,будто его до дна хотят прощупать и оценить размер сбережений на кредитной карте.
nikoladolgov
nikoladolgov
02 мая в 10:58
А уж как боятся все Гинера - что кушать не могут !
Вот как только выгонят Гинера в Самару , вообще будет самый страшный из жидов !
particular
particular
02 мая в 10:39, ред.
Судьи не боятся никого... Они не преданы идеалам и не поклоняются идолам...
Они услужливы...
SAFqwer
SAFqwer
02 мая в 10:39
Ну да, особенно Вилков с Сухиной)))
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