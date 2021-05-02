«Кажется, все судьи боятся его». Конате — о президенте «Урала» Иванове

Нападающий «Химок» рассказал о своём этапе карьеры в «Урале», а также поделился впечатлениями от знакомства с президентом клуба Григорием Ивановым.

На первых тренировках в Екатеринбурге думал, что «б**ть» это «привет», потому что все постоянно говорили друг другу это слово. Спрашиваю Лунгу: «Чиса, что такое „б**ть?“. Он отвечает: „Ну, б**ть это б**ть“». Честно, это было первое русское слово, которое я выучил. Сейчас знаю 10-15 матерных слов, но во время игры слышу их очень много. Думаю, что в сложных матчах, когда ничего не получается, 60-70% речи футболистов — исключительно мат. Но это можно понять — все злятся и нервничают.

Когда я впервые встретился с Ивановым, он сказал: «Я буду с тобой». И он сдержал свое слово: если что-то шло не так, он звонил и говорил: «Давай, приезжай в офис, все уладим». У меня день рождения 12 декабря, и как-то раз я остался в этот день в Екатеринбурге совсем один. Все ребята разъехались по отпускам, и мне было очень одиноко. Но Григорий Викторович отправил ко мне нашего переводчика Андрея, с которым передал праздничный торт, а потом позвонил мне и поздравил, так что Иванов — топ! Когда в последний раз играл против «Урала» за «Химки», он подошел ко мне и в шутку сказал: «Если сегодня выйдешь на поле, забивать нам не надо. Сделаешь это — я тебя убью».

Для меня стало шоком, когда увидел Иванова на скамейке запасных вместе с командой. Я спрашивал ребят: «А почему президент с нами?» А они отвечали, что это нормально, он на каждой игре так. Одно могу сказать: когда Иванов указывает тебе на ошибки на привычном ему языке, ты их уже потом не совершаешь. И еще что я заметил: кажется, все судьи боятся его.