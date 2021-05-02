Директор «Рубина» Яровинский: «Наша цена за Хвичу – 30 млн евро»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский назвал цену, за которую клуб готов продать полузащитника команды Хвичу Кварацхелию.
Наша цена за Хвичу – 30 млн евро.
Также сообщается, что с конкретным предложением в «Рубин» по переходу Кварацхелии обратились уже несколько европейских топ-клубов.
Недавно в «Рубине» отреагировали на слухи о возможном переходе Кварацхелии в «Ювентус».
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Проси больше, Дадут сколько надо, говорит народная мудрость. Если Рубин имеет желание поправить своё финансовое положение за счёт продажи игрока,то ему нужно быть чуточку скромнее в своих запросах. Ведь это только у нас, в далеко не ТОП-5 чемпионате по футболу на фоне игроков РПЛ, так хорош Кварацхелия. В европейских и южно-американских командах, если поискать можно найти достаточное количество игроков такого же класса, но за более умеренную цену. Тем более, что Хвича ещё не особо засветился и не может похвастать своими достижениями ни за сборную Грузии, ни в составе Рубина. А если не торопится продавать молодого игрока, то цену можно объявить и больше тридцати миллионов евро.
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Проси больше, Дадут сколько надо, говорит народная мудрость. Если Рубин имеет желание поправить своё финансовое положение за счёт продажи игрока,то ему нужно быть чуточку скромнее в своих запросах. Ведь это только у нас, в далеко не ТОП-5 чемпионате по футболу на фоне игроков РПЛ, так хорош Кварацхелия. В европейских и южно-американских командах, если поискать можно найти достаточное количество игроков такого же класса, но за более умеренную цену. Тем более, что Хвича ещё не особо засветился и не может похвастать своими достижениями ни за сборную Грузии, ни в составе Рубина. А если не торопится продавать молодого игрока, то цену можно объявить и больше тридцати миллионов евро.
Просто сегодня Пасха !!!
Просто сегодня Пасха !!!