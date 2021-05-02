Директор «Рубина» Яровинский: «Наша цена за Хвичу – 30 млн евро»

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02 мая 2021, 12:36

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский назвал цену, за которую клуб готов продать полузащитника команды .

Наша цена за Хвичу – 30 млн евро.

Также сообщается, что с конкретным предложением в «Рубин» по переходу Кварацхелии обратились уже несколько европейских топ-клубов.

Недавно в «Рубине» отреагировали на слухи о возможном переходе Кварацхелии в «Ювентус».