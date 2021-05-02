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Директор «Рубина» Яровинский: «Наша цена за Хвичу – 30 млн евро»

02 мая 2021, 12:36

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский назвал цену, за которую клуб готов продать полузащитника команды Хвичу Кварацхелию.

Наша цена за Хвичу – 30 млн евро.

Также сообщается, что с конкретным предложением в «Рубин» по переходу Кварацхелии обратились уже несколько европейских топ-клубов.

Недавно в «Рубине» отреагировали на слухи о возможном переходе Кварацхелии в «Ювентус».

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Все комментарии
112910415
112910415
04 мая в 13:01
неплохо для начала
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
03 мая в 19:02
Яровинский как же тебя в ЦСКА не хватает.
1_DEIVID
1_DEIVID
03 мая в 14:57
Максимум 15 стоит. И то перебор.
stanichnik
stanichnik
02 мая в 14:45
Наша цена за Хвичу-30 млн евро.
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Проси больше, Дадут сколько надо, говорит народная мудрость. Если Рубин имеет желание поправить своё финансовое положение за счёт продажи игрока,то ему нужно быть чуточку скромнее в своих запросах. Ведь это только у нас, в далеко не ТОП-5 чемпионате по футболу на фоне игроков РПЛ, так хорош Кварацхелия. В европейских и южно-американских командах, если поискать можно найти достаточное количество игроков такого же класса, но за более умеренную цену. Тем более, что Хвича ещё не особо засветился и не может похвастать своими достижениями ни за сборную Грузии, ни в составе Рубина. А если не торопится продавать молодого игрока, то цену можно объявить и больше тридцати миллионов евро.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
02 мая в 14:28
Может еще сезон подождать?
УЕСКА
УЕСКА
02 мая в 14:16
Нормальная цена за молодого талантливого игрока. Возможно в будущем Хвича станет звездой мирового футбола. У него все для этого есть.
За адекватность
За адекватность
02 мая в 14:05
Сказал, как отрезал...
asraeil
asraeil
02 мая в 13:20
Ну цена конечно завышена...
rubinovyi2
rubinovyi2
02 мая в 13:13
По словам генерального директора, он не хочет, чтобы футболист уходил из «Рубина» – Сайманов хотел бы его оставить в клубе. «У нас нет никакого желания его продать. Даже не так. У нас есть стремление сохранить его в «Рубине» надолго. Дать ему хорошие условия, предложить ему какие-то бонусы. То есть сделать так, чтобы ему было комфортно находиться у нас. И вообще, может, и действительно ему стоит у нас побыть подольше», – заявил Сайманов.
Союзник противников
Союзник противников
02 мая в 13:02
...а если поднимете ещё на десяточку,то и САМ "Зенит" может заинтересоваться,это уже их начальный ценник начнётся!
Ironigor
Ironigor
02 мая в 12:38
Ща придут , чуть чуть надо просто подождать !!!
Просто сегодня Пасха !!!
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