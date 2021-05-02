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Малком: «Я не Месси, я — Малком. Стараюсь показывать всё, на что способен»

02 мая 2021, 10:53

Полузащитник «Зенита» Малком рассказал о своем отношении к критике со стороны болельщиков в свой адрес.

Есть специалисты, которые говорят, что ждали от меня в России большего? Знаю, что обо мне немало негативного говорят и пишут. В соцсетях встречал разные комментарии. Я прекрасно понимаю, что пока так и не показал свой максимальный уровень. В том числе по причине двух травм. Но я к этому уровню стремлюсь. На каждой тренировке, в каждой игре стараюсь сделать все от меня зависящее.

И если бог даст, в воскресенье мы повторим успех и в третий раз подряд станем чемпионами. Возможно, это явится еще одним аргументом с моей стороны для критиков.

Болельщики любят сопоставлять сумму трансфера с игрой футболиста? И в этом вопросе людей тоже отлично понимаю. Многие ждут, что новичок сразу начнет показывать на поле чудеса. Еще раз скажу абсолютно откровенно: я каждый раз стараюсь демонстрировать свой максимум. Если же порой не удается на все сто помочь команде, это не значит, что я не хочу ей помогать. Очень хочу!

Просто, бывает, обстоятельства складываются так, что это не удается сделать в полной мере и так, как хочется. Однако я стараюсь. И могу только пообещать, что продолжу выкладываться и отдавать всего себя в каждом моменте, который выпадет мне на поле.

Я не Месси, я — Малком. То есть не волшебник. Но я Малком и стараюсь повышать свой уровень, показывать все, на что способен, быть среди лучших игроков чемпионата России. В том числе по технике, по результативности. Пусть даже мне не всегда удается забивать или отдавать столько голевых передач, сколько хотелось бы. Однако я работаю над всем этим.

Сейчас буду продолжать набирать форму, а в целом – стараться доводить игру до совершенства. Моя главная страсть и мое единственное желание на сегодня — это всегда побеждать с «Зенитом». Приехал сюда, чтобы помогать завоевывать ему титулы. Что, надеюсь, у меня получится сделать в ближайшее воскресенье. Мне очень хочется чувствовать, что мой вклад во все это тоже есть.

Недавно Малком забил гол в РПЛ впервые с августа прошлого года.

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VeniaminS
VeniaminS
07 мая в 09:32
Играет как может
112910415
112910415
03 мая в 09:21
нам удалось это заметить
29081985
29081985
02 мая в 17:58
я не Месси но стою дороже чем Роналду
SHMEL
SHMEL
02 мая в 15:34
Во всех клубах случаются проколы с трансферами.
M.S.1967
M.S.1967
02 мая в 15:10
Все верно, не Месси...
Василий 50
Василий 50
02 мая в 14:24
Конечно, ты не Месси...
viv
viv
02 мая в 14:10
Малком: «Я не Месси, я — Малком.»

Вот поэтому тебя хрустального и впарили Зениту. Месси бы Зениту не продали.
VAN ARM
VAN ARM
02 мая в 13:51
много вас иных развелось))))))
rubinovyi2
rubinovyi2
02 мая в 13:16
«Зенит» забронировал ресторан для праздничного банкета после матча с «Локомотивом».

«Банкет заказан на сегодня в культовом для болельщиков «Зенита» и СКА кафе»,
Уже все решено?
Малком,успей занять свое место..)))
bacek15
bacek15
02 мая в 13:12
От схемы игры тоже много зависит. Возможно, игра команды на "столба" не сильная сторона Малкома.
Zenit_84
Zenit_84
02 мая в 13:00
Покажи уже, Малком!
makkie
makkie
02 мая в 12:15
И 10% от Месси нет, если только трансферной суммой )))
Garrincha58
Garrincha58
02 мая в 12:08
вот и посмотрим сегодня на твои старания игра она всё покажет пусть не результат но сама игра да
rubinovyi2
rubinovyi2
02 мая в 11:57
Стремлюсь,стараюсь,выкладываюсь,отдаю,обещаю,повышаю,работаю,помогаю,надеюсь...,столько многообещающего и в итоге,я Малком-новичок,а не волшебник...))
Мaлик
Мaлик
02 мая в 11:53
Поэтому ты и играешь не в Барсе
Брулин
Брулин
02 мая в 11:42
От суммы трансфера качество футболиста прямо пропорционально не меняется. А если завтра Зенит купит Миранчука за 150 млн?! Он же не станет Харри Кейном
Федор Паршунин
Федор Паршунин
02 мая в 11:34
А зачем сравнивать с Месси того, кто не сравниться даже с Антоном, наше все, Заболотным:
swed27
swed27
02 мая в 11:33
До Месси как до Луны
Союзник противников
Союзник противников
02 мая в 11:25
Не по МАлкому халкова шуба-
ты не Месси,и даже не Дзюба.
санек002
санек002 ответ particular (раскрыть)
02 мая в 11:23
он неМесси он только учится!
particular
particular
02 мая в 11:17, ред.
Серьёзный философский подход в раскрытии футбольных истин...
В остальном, на поле пока...
волгодон 2
волгодон 2
02 мая в 11:17
Нет, я не Байрон, я Малком,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой..)
d_fincher
d_fincher
02 мая в 11:13
Зенит: Я не Барса, я Зенит. И я стараюсь радовать вас в евркоубках.
Hypnoz
Hypnoz
02 мая в 11:10
Молодец-парень ! Старается отрабатывать 40 миллионов и зарплату .
nikoladolgov
nikoladolgov
02 мая в 11:03
Да ужжж...
Действительно, он и пальчика Месси не стоит, а баксов Миллер отвалил как за Роналду !
SAFqwer
SAFqwer
02 мая в 10:59
Пока что не очень у него получается, хотя тут я встречал комментарии, якобы Малком показывает футбол "мирового уровня" и это после матча с самим Ротором))) Мировой уровень Зенит-Ротор???
Elliada
Elliada
02 мая в 10:56
Лучше вместо него взяли Абелардо из ГазМяса =)
ДАША Д
ДАША Д
02 мая в 10:56
Главное для него что зарплату хорошую платят.
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