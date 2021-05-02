Боярский: «„Зенит“ разгромит „Локомотив“ и в третий раз станет чемпионом»

Российский актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский порассуждал о предстоящем матче 28-го тура РПЛ между петербургской командой и «Локомотивом».

Мне кажется, уже понятно, что «Зенит» — чемпион. И ничто этому не помешает. В воскресенье мы разгромим «Локомотив» и станем в третий раз чемпионами.

Никаких сомнений, что «Зенит» обыграет «Локомотив». Убежден, что «Зенит» выиграет. У «Локомотива» не такая серьезная мотивация, как у «Зенита». Тренеры подготовят команду как надо к этой игре. Азмун, Дзюба, вратари — все на месте, ребята в хорошей форме. Молодежь потрясающая — Круговой, Мостовой. Все то, что нужно. Так что выиграем.