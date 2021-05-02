Боярский: «„Зенит“ разгромит „Локомотив“ и в третий раз станет чемпионом»

Российский актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский порассуждал о предстоящем матче 28-го тура РПЛ между петербургской командой и «Локомотивом».
Мне кажется, уже понятно, что «Зенит» — чемпион. И ничто этому не помешает. В воскресенье мы разгромим «Локомотив» и станем в третий раз чемпионами.
Никаких сомнений, что «Зенит» обыграет «Локомотив». Убежден, что «Зенит» выиграет. У «Локомотива» не такая серьезная мотивация, как у «Зенита». Тренеры подготовят команду как надо к этой игре. Азмун, Дзюба, вратари — все на месте, ребята в хорошей форме. Молодежь потрясающая — Круговой, Мостовой. Все то, что нужно. Так что выиграем.
Стаканчик лихо закатил
Затем махнул на раз и два
Ушла к шайтану голова..........
Стаканчик лихо закатил
Затем махнул на раз и два
Ушла к шайтану голова..........
Я с Мишей согласен,только я считал,что 2-0(при одном пенальти Дзюбы и удалении Крыховяка за две жёлтые),а он говорит-разгром...Видимо,его инсайд более точен и будет больше пенальти!!!
Я с Мишей согласен,только я считал,что 2-0(при одном пенальти Дзюбы и удалении Крыховяка за две жёлтые),а он говорит-разгром...Видимо,его инсайд более точен и будет больше пенальти!!!
Руководство «Зенита» забронировало дорогой ресторан, куда весь коллектив должен будет отправиться после матча 28-го тура с «Локомотивом» на празднование чемпионства.
А не рановато ли праздновать начали? Хотя это может на руку сыграть Локо.
Руководство «Зенита» забронировало дорогой ресторан, куда весь коллектив должен будет отправиться после матча 28-го тура с «Локомотивом» на празднование чемпионства.
А не рановато ли праздновать начали? Хотя это может на руку сыграть Локо.
С утра налил второй стакан седой "разгромщик"...
С утра налил второй стакан седой "разгромщик"...
НО ТО ЧТО ВЫ РАЗГРОМИТЕ ЛОКОМОТИВ, ЭТО КАК ВИЛАМИ ПО ВОДЕ !!! КАК БЫ НЕ ПОПАСТЬ В ПРОСАК С ТАКИМИ УТВЕРЖДЕНИЯМИ !?! А ПОСЛЕ ТОГО ЕСЛИ ЗЕНИТ ПРОИГРАЕТ , КАКУЮ ПЕСНЮ ЗАПОЁШЬ , ШЛЯПА ??? ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ ТАКСИ , ПРИТОЗМОЗИ ПРИТОРМОЗИ И УВЕЗИ МЕНЯ ТУДА ГДЕ БУДЕШЬ СЧАСТЛИВ ТЫ ВСЕГДА ???!!!
НО ТО ЧТО ВЫ РАЗГРОМИТЕ ЛОКОМОТИВ, ЭТО КАК ВИЛАМИ ПО ВОДЕ !!! КАК БЫ НЕ ПОПАСТЬ В ПРОСАК С ТАКИМИ УТВЕРЖДЕНИЯМИ !?! А ПОСЛЕ ТОГО ЕСЛИ ЗЕНИТ ПРОИГРАЕТ , КАКУЮ ПЕСНЮ ЗАПОЁШЬ , ШЛЯПА ??? ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ ТАКСИ , ПРИТОЗМОЗИ ПРИТОРМОЗИ И УВЕЗИ МЕНЯ ТУДА ГДЕ БУДЕШЬ СЧАСТЛИВ ТЫ ВСЕГДА ???!!!