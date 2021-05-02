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Боярский: «„Зенит“ разгромит „Локомотив“ и в третий раз станет чемпионом»

02 мая 2021, 12:03
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Российский актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский порассуждал о предстоящем матче 28-го тура РПЛ между петербургской командой и «Локомотивом».

Мне кажется, уже понятно, что «Зенит» — чемпион. И ничто этому не помешает. В воскресенье мы разгромим «Локомотив» и станем в третий раз чемпионами.

Никаких сомнений, что «Зенит» обыграет «Локомотив». Убежден, что «Зенит» выиграет. У «Локомотива» не такая серьезная мотивация, как у «Зенита». Тренеры подготовят команду как надо к этой игре. Азмун, Дзюба, вратари — все на месте, ребята в хорошей форме. Молодежь потрясающая — Круговой, Мостовой. Все то, что нужно. Так что выиграем.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
02 мая в 17:47
Можно было не стесняться и говорить по питерски "ушатает"
амурец
амурец
02 мая в 15:49
поживём увидим
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
02 мая в 15:18
Боярский специально, что бы зажечь у всех зенитоненавидящих. Судя по этой ветке, ему это удалось.
Arelaw
Arelaw
02 мая в 15:05
Локомотив нужно опасаться! Эта команда не дала ничего сделать Атлетико Мадрид, играя на поле испанского клуба, и сыграли вничью. Зенит слабее Атлетико Мадрид и особого превосходства над Локомотивом не имеет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ 129856 (раскрыть)
02 мая в 14:48
Не уловил связи с Пановым. Но раз уж вспомнился, то как футболист он мне нравился, но как человек -нет. С гнильцой оказался чувак...
Байкал-38.
Байкал-38.
02 мая в 14:44
Брулин
Брулин
02 мая в 14:24
Угомоните деда, сегодня не Ленинградец играет.
За адекватность
За адекватность
02 мая в 13:42
Михаил Сергеевич видать уже имел честь разговеться.
VAN ARM
VAN ARM
02 мая в 13:36
если нет свою шляпу будешь есть?)))))))))))))))
Некакойшенко
Некакойшенко
02 мая в 13:30
С утра Михайло не гневил
Стаканчик лихо закатил
Затем махнул на раз и два
Ушла к шайтану голова..........
Ванечка
Ванечка
02 мая в 13:24
Тут как бы не попасть под колеса паровоза.... а то могут и в "куски порубить"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
02 мая в 13:19
У меня два предложения. 1. Есть ли в Питере хороший психиатр, который в этой ситуации поможет Боярскому. Все таки старый уже, деменция, Альцгкймер и пр. 2. Хорошо бы начать продавать билеты на мероприятие, на котором Боярский при всех съест свою шляпу, если его прогноз лопнет! Был бы аншлаг.
Ironigor
Ironigor ответ 129856 (раскрыть)
02 мая в 13:02
Представляешь, бывает и такое.
Союзник противников
Союзник противников ответ Байкал-38. (раскрыть)
02 мая в 13:00
Но ты сам посуди : Куча заказанных мероприятий(и все-без права отмены),город украшен,ручные соколы бакланов разогнали,а служивые коты из Эрмитажа-всех грызунов,дополнительные туалеты на Невском понаставлены,чтобы пивасик не унёс исторические здания,Шнур срочно вернулся в город,у китайцев арендованы лучшие мастера фейерверков,Мишка заказал новую шляпу по старому фасону,завезено три тонны золотых конфетти и блескучек,уже поздравительная телеграма от Валентины Матвиенко лежит по леву руку от телеграфиста,а на столе у Путина -Указ погашении убытков ГАЗПРОМА и посвящении Миллера в рыцари "Мальтийского ордена",и всё -мимо кассы???? Сам готов поверить в это?
Я с Мишей согласен,только я считал,что 2-0(при одном пенальти Дзюбы и удалении Крыховяка за две жёлтые),а он говорит-разгром...Видимо,его инсайд более точен и будет больше пенальти!!!
Ironigor
Ironigor ответ Project Pandora (раскрыть)
02 мая в 13:00
И даже тут ты изловчился ! Респект за смекалку .
129856
129856 ответ Ironigor (раскрыть)
02 мая в 12:56
Впросак попадает только цска с Сочи или Зенитом без всякой борьбы.
Project Pandora
Project Pandora ответ Ironigor (раскрыть)
02 мая в 12:51
А вот сейчас мало слов, но за счёт абы-как расставленной пунктуации ничего не ясно. В чём состояла моя "ловкость"?
Project Pandora
Project Pandora
02 мая в 12:49, ред.
Конкретно я итоги финальные расклады РФПЛ вообще в грош не ставлю. Ибо о каком серьёзном отношении к чемпионату можно говорить, когда в нём существуют фарм-клубы, лояльные судьи и комментаторы? Этот турнир уже давно превратился в театр, где все лебезят перед примой-балериной местного розлива. А когда пробивает евро-полночь, карета превращается в тыкву и всем всё становится в очередной раз понятно. Как легко люди делают вид, что не было никаких дежурных еврокубковых позоров. Весь балаган, именуемый "российским футболом" исключительно для внутреннего пользования, чтобы плебсу было чем заняться и обсудить. А по-сути: король-то - голый.
Союзник противников
Союзник противников
02 мая в 12:49
Пять пенальти-и дело в Шляпе...
Байкал-38.
Байкал-38.
02 мая в 12:48
«Зенит» забронировал ресторан для празднования чемпионства на вечер 2 мая.
Руководство «Зенита» забронировало дорогой ресторан, куда весь коллектив должен будет отправиться после матча 28-го тура с «Локомотивом» на празднование чемпионства.

А не рановато ли праздновать начали? Хотя это может на руку сыграть Локо.
129856
129856 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 мая в 12:46
Походу, Вы поклонник Панова.
Futurista
Futurista
02 мая в 12:45
Струится время без конца в Удельной роще
С утра налил второй стакан седой "разгромщик"...
Ironigor
Ironigor ответ Project Pandora (раскрыть)
02 мая в 12:43
Ну ты то , изловчился !
Project Pandora
Project Pandora ответ Ironigor (раскрыть)
02 мая в 12:41
Скорее опаска, что твои комменты не читают.
Ironigor
Ironigor ответ Project Pandora (раскрыть)
02 мая в 12:40
Упрощение для дальнозорких !!!
ОПС
ОПС
02 мая в 12:39
Сомненья гложут мою душу насчет разгрома.
Project Pandora
Project Pandora ответ Ironigor (раскрыть)
02 мая в 12:38
Мало крупных букаф
Kaguzuti
Kaguzuti ответ Ironigor (раскрыть)
02 мая в 12:35, ред.
Хорошо, что ваша песня уже спета.
Caniggia
Caniggia
02 мая в 12:25
Хорошее настроение с утра у Шляпы. Ну правильно, глаза залил пораньше и горы готов свернуть и Локомотив собрался громить. Ух, вот что боярышник животворящий делает! А по поводу Зенит-Локо, так там уже всё понятно и обговорено - будет "гроссмейстерская" ничья.
Ironigor
Ironigor
02 мая в 12:18, ред.
ЗЕНИТ НАВЕРНЯКА СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ,
НО ТО ЧТО ВЫ РАЗГРОМИТЕ ЛОКОМОТИВ, ЭТО КАК ВИЛАМИ ПО ВОДЕ !!! КАК БЫ НЕ ПОПАСТЬ В ПРОСАК С ТАКИМИ УТВЕРЖДЕНИЯМИ !?! А ПОСЛЕ ТОГО ЕСЛИ ЗЕНИТ ПРОИГРАЕТ , КАКУЮ ПЕСНЮ ЗАПОЁШЬ , ШЛЯПА ??? ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ ТАКСИ , ПРИТОЗМОЗИ ПРИТОРМОЗИ И УВЕЗИ МЕНЯ ТУДА ГДЕ БУДЕШЬ СЧАСТЛИВ ТЫ ВСЕГДА ???!!!
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