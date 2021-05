Нападающий «Болоньи» отправил три мяча в ворота «Фиорентины» в матче 34-го тура Серии А.

Аргентинец стал самым возрастным игроком (39 лет и 86 дней) в истории чемпионата Италии, которому удалось оформить хет-трик.

39 & 86 — Rodrigo #Palacio (39 years and 86 days) is the oldest player to score an hat-trick in Serie A's history. Endless.#BolognaFiorentina #SerieA pic.twitter.com/LZU0E4UNwL