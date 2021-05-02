Видаль выиграл 9 чемпионских титулов за последние 10 сезонов

Сегодня «Интер» досрочно стал чемпионом Серии А.
Это чемпионство стало для полузащитника миланского клуба Артуро Видаля девятым за последние десять сезонов. Чилиец четыре раза выигрывал Серию А с «Ювентусом» (2011-15), трижды побеждал в Бундеслиге с «Баварией» (2015-18), один раз выигрывал Ла Лигу с «Барселоной» (2018-19), а теперь одержал победу в чемпионате Италии с «Интером». Единственным сезоном (из последних десяти), когда Видаль не выиграл чемпионат, стал 2019/20. Тогда полузащитник занял второе место в Ла Лиге с «Барселоной».
Últimas diez ligas en las que ha participado @kingarturo23:— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) May 2, 2021
🇮🇹 2011-12 🏆
🇮🇹 2012-13 🏆
🇮🇹 2013-14 🏆
🇮🇹 2014-15 🏆
🇩🇪 2015-16 🏆
🇩🇪 2016-17 🏆
🇩🇪 2017-18 🏆
🇪🇸 2018-19 🏆
🇪🇸 2019-20 (subcampeón)
🇮🇹 2020-21 🏆 pic.twitter.com/J3nonZUIax
З.Ы. А если серьёзно, то он мне всегда нравился, вообще сборная Чили прикольная, такой отряд боевых гномов )))
З.Ы. А если серьёзно, то он мне всегда нравился, вообще сборная Чили прикольная, такой отряд боевых гномов )))
так он всегда играл как пёс бешеный.
В самоотдаче его не упрекнешь.
Норм титуликов накопил. Здорово че.
так он всегда играл как пёс бешеный.
В самоотдаче его не упрекнешь.
Норм титуликов накопил. Здорово че.
притягивает к трофеям словно Дани Алвеса
притягивает к трофеям словно Дани Алвеса
Всё заслуженно. Единственное, Барса с Сетьеном глупо облажались.
Всё заслуженно. Единственное, Барса с Сетьеном глупо облажались.