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Видаль выиграл 9 чемпионских титулов за последние 10 сезонов

02 мая 2021, 18:49

Сегодня «Интер» досрочно стал чемпионом Серии А.

Это чемпионство стало для полузащитника миланского клуба Артуро Видаля девятым за последние десять сезонов. Чилиец четыре раза выигрывал Серию А с «Ювентусом» (2011-15), трижды побеждал в Бундеслиге с «Баварией» (2015-18), один раз выигрывал Ла Лигу с «Барселоной» (2018-19), а теперь одержал победу в чемпионате Италии с «Интером». Единственным сезоном (из последних десяти), когда Видаль не выиграл чемпионат, стал 2019/20. Тогда полузащитник занял второе место в Ла Лиге с «Барселоной».

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
02 мая в 22:00
С 4 командами выиграл чемпионаты, тоже хорошее достижение. Осталось перебраться в Сити или ПСЖ, чтобы во всех топ лигах чемпионом стать)))
gwynb1eidd
gwynb1eidd
02 мая в 21:58
ЦСКА срочно нужно покупать Видаля!!!

З.Ы. А если серьёзно, то он мне всегда нравился, вообще сборная Чили прикольная, такой отряд боевых гномов )))
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
02 мая в 20:33
Может где то высоко в Андах имеет своего вуду-шамана
bublikyo
bublikyo
02 мая в 20:23
А мог бы просто дальше сидеть в Баварии, и уже накопил бы 9 титулов подряд)
Павел Якунин
Павел Якунин ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
02 мая в 20:15
Тоже про Златана вспомнил.
Leha-ha50
Leha-ha50
02 мая в 20:11
Видаль как оса летит на сладкое!!! Респект мужичку!!!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
02 мая в 19:59
Это действительно серьёзное достижение. Причём это происходило в разных чемпионатах.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
02 мая в 19:41, ред.
В своё время у Златана такая серия была
Василий Корнечук
Василий Корнечук
02 мая в 19:35
Артуро Видаль стал известнее Ивана Саморано и Марсело Салоса.
SAFqwer
SAFqwer
02 мая в 19:35
1 раз-случайность, 2-закономерность, но а 9 из 10 я и не знаю, что сказать...Великий Криштиану за всю карьеру 9 чемпионств не выиграл....Видаль по-прежнему неплох, настоящий чилийский вождь...
zdeniss
zdeniss
02 мая в 19:30
Крутой чувак, когда его брали в Интер было больше похоже на понижение в классе, но нет , помог команде совершить подвиг!
No problems
No problems
02 мая в 19:28
Сколько смотрельфутбол в его исполнении,
так он всегда играл как пёс бешеный.
В самоотдаче его не упрекнешь.
Норм титуликов накопил. Здорово че.
волгодон 2
волгодон 2
02 мая в 19:24
Артурчик знает
притягивает к трофеям словно Дани Алвеса
Imrebellion
Imrebellion
02 мая в 19:03
Это вы с какой колокольни оцениваете везение??? Человека ставят в основы таких чемпионских команд. Может и не технарь, но свою роль выполняет на все сто, с запредельной самоотдачей. К тому же, из-за него с Санчесом арги дважды уступили КопуАмерику.
Всё заслуженно. Единственное, Барса с Сетьеном глупо облажались.
ну здарова
ну здарова
02 мая в 18:56
везение, ведь футболист он посредственный
VAN ARM
VAN ARM
02 мая в 18:55
хорошая стабильность))молодец))
Lewa2708
Lewa2708
02 мая в 18:55
Славная карьера. Для полного счастья хотя бы одну ЛЧ ему
shlomo
shlomo
02 мая в 18:54
Красавец!!!!
Futurista
Futurista
02 мая в 18:54
Видал как Видаль удачно клубы выбирает?)...
Elliada
Elliada
02 мая в 18:53
Франция и Англия остались
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