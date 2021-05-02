Видаль выиграл 9 чемпионских титулов за последние 10 сезонов

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02 мая 2021, 18:49

Сегодня «Интер» досрочно стал чемпионом Серии А.

Это чемпионство стало для полузащитника миланского клуба девятым за последние десять сезонов. Чилиец четыре раза выигрывал Серию А с «Ювентусом» (2011-15), трижды побеждал в Бундеслиге с «Баварией» (2015-18), один раз выигрывал Ла Лигу с «Барселоной» (2018-19), а теперь одержал победу в чемпионате Италии с «Интером». Единственным сезоном (из последних десяти), когда Видаль не выиграл чемпионат, стал 2019/20. Тогда полузащитник занял второе место в Ла Лиге с «Барселоной».